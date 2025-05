Cảnh tượng lạ ở Yên Tử: Hàng ngàn người dân, phật tử lặp đi lặp lại một hành động khiến người xem "nhức nhức cái đầu"

Từ ngày 25 đến 28/5/2025, xá lợi Đức Phật - Quốc bảo thiêng liêng của Ấn Độ được tôn trí tại cung Trúc Lâm Yên Tử (TP Uông Bí).

Không quản ngại đường sá xa xôi, ngay từ sáng sớm hàng vạn phật tử từ khắp mọi miền đất nước hội tụ về Khu danh thắng di tích quốc gia đặc biệt Yên Tử, tất cả cùng chung một niềm mong mỏi, thành kính vô biên để chờ đón cung rước và chiêm bái xá lợi Đức Phật.

Theo đó, để hạn chế việc hàng ngàn người chen lấn, xô đẩy tạo lên cảnh tượng hỗn loạn, BQL chủa Yên Tử đã nghĩ ra phương án vô cùng tối ưu để giải quyết triệt để vấn đề. Theo đó, ngay từ phía bên ngoài cổng vào, BQL di tích đã dựng hàng rào hai bên tạo thành một tuyến đường zic-zắc. Tuyến đường này giúp điều tiết dòng người một cách trật tự, tránh tình trạng chen lấn, xô đẩy.

Người dân nối đuôi nhau thành hàng dài, mỗi bước chân đều mang theo sự thành kính, hướng về nơi tôn trí xá lợi Đức Phật. Dù trời nắng hay thời gian chờ đợi kéo dài, ai nấy đều giữ sự bình tĩnh, nhẫn nại. Nhờ vậy, dù lượng người đổ về rất đông, khu vực vẫn giữ được trật tự và không khí trang nghiêm cần có của một sự kiện Phật giáo quan trọng.

Tuy nhiên, hình ảnh hàng ngàn người di chuyển theo hình zic-zắc liên tục chuyển hướng qua lại đều đặn, tạo nên một chuyển động đồng bộ đến mức... chóng mặt. Nhiều người chứng kiến cảnh tượng này không khỏi ngạc nhiên, thậm chí thấy “hoa mắt chóng mặt” khi theo dõi dòng người từ xa.

Trên mạng xã hội, đoạn clip ghi lại hình ảnh này nhanh chóng thu hút sự chú ý. Nhiều cư dân mạng hài hước bình luận, “Đầu cứ nghiêng trái nghiêng phải theo dòng người, xem xong thấy ‘nhức nhức cái đầu’ thật sự.”

Bên cạnh sự hài hước, nhiều ý kiến cũng bày tỏ sự cảm phục trước tinh thần thành tâm và kỷ luật của người đi lễ, “Dù nắng nóng, đông đúc nhưng ai cũng đi rất trật tự, không chen lấn. Nhìn mà thấy ấm lòng”, tài khoản A.L chia sẻ.

“Cảnh tượng đẹp nhất không phải là xá lợi, mà là lòng người thành kính, trật tự giữa biển người", một bạn khác chia sẻ.

Sự kiện chiêm bái xá lợi Phật tại Yên Tử không chỉ mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc mà còn cho thấy tinh thần đoàn kết, tôn trọng lẫn nhau trong cộng đồng phật tử. Và dù cảnh zic-zắc có khiến người xem “hoa mắt” đôi chút, đó vẫn là một phần đáng nhớ, góp phần tạo nên bức tranh đặc biệt trong mùa lễ Phật năm nay.

Tác giả: Nam An

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn