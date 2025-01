Sau bữa nhậu tất niên, cảnh tượng lạ tại phòng khách lúc 21h tối khiến người vợ bất ngờ

Những ngày cuối năm cũng là dịp để các ông chồng tụ tập hẹn bạn bè nhậu nhẹt, chuyện trò làm bữa tất niên. Thậm chí không ít người cho rằng việc ăn nhậu cuối năm cũng là một phần công việc để cảm ơn đối tác, bạn làm ăn hay đồng nghiệp.

Tất niên vui vẻ có lẽ chẳng người vợ nào cấm đoán thế nhưng chẳng ai thoải mái khi chồng nhậu nhẹt tới khuya rồi bày ra nguyên "bãi chiến trường" để một mình vợ không biết dọn đến bao giờ mới xong.

Chẳng cần là nhân vật chính dọn dẹp mà chỉ cần nghĩ đến thảm cảnh đó thôi đã khiến các chị vợ nổi đóa.

Thế nhưng mới đây, trên TikTok chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh người chồng và bạn của chồng cùng nhau dọn dẹp mâm bát sau cuộc nhậu làm mọi người hết sức thích thú. Chị vợ chia sẻ kèm dòng trạng thái hãnh diện, "Chồng mình 9,5 điểm thì các bạn của chồng 10 điểm".

Theo dõi hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, sau khi kết thúc bữa nhậu tất niên vào khoảng 21h tối, nhóm 5-6 thanh niên chẳng ai bao ai đều tự giác mỗi người một chân một tay bưng bê, lau dọn không cần vợ phải giúp đỡ.

Người gom bát đũa, bê mâm xuống bếp cất dọn, một số người còn lại thì dọn dẹp bếp, gấp chiếu, quét nhà sạch sẽ. Chỉ trong vài phút, phòng khách đã sạch sẽ, gòn gàng như chưa hề có trận đánh chén nào vừa diễn ra.



Ngay sau khi hình ảnh trên được chia sẻ đã khiến nhiều chị em xuýt xoa, dành những lời khen không ngớt bởi không phải anh chồng hay nhóm bạn của chồng nào cũng hiểu cho sự vất vả của vợ và có hành động đẹp như thế.

"Trời ơi lần đầu thấy. Trai ở đâu cho em về làm dâu với chứ ở nhà em mỗi lần bố có khách về nhà ăn uống là dọn dẹp mệt luôn. Dạo này mẹ quán triệt có khách là ra quán ăn rồi chứ không mời về nhà nữa", tài khoản L.O chia sẻ.

"Ông nào cũng ý thức thế này có phải phụ nữ chúng tôi luôn vui vẻ không. Đã chăm chỉ dọn dẹp lại còn kết thúc bữa nhạu sớm, 9h đã tan tiệc là đáng khen nha", một bạn khác chia sẻ.

