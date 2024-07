Cảnh tượng "lạ" bên trong thư viện Bách Khoa vào mùa thi, Harvard hay Thanh Hoa cũng chỉ cỡ này!

Nhắc đến Harvard - trường đại học số 1 thế giới, hay Thanh Hoa, Bắc Đại - cặp "kỳ phùng địch thủ" nổi tiếng châu Á, bên cạnh chất lượng giáo dục miễn chê, nhiều người còn nghĩ ngay đến cảnh sinh viên chen chúc từ sáng sớm để dành "slot" học tại thư viện. Thật ra không cần đi đâu quá xa, ở ngay tại Việt Nam, cảnh tượng này cũng không phải là hiếm.

Mới đây, một video chia sẻ lại khung cảnh bên trong thư viên Tạ Quang Bửu - thư viện nổi tiếng tại Đại học Bách khoa Hà Nội vào buổi sáng, nhận được sự quan tâm của dân tình.

Khung cảnh bên trong thư viện Tạ Quang Bửu (Nguồn TikTok: ._.hellophuongnekk)

Có thể thấy, vào lúc 8h30 phút sáng khi thư viện mới mở cửa, nhiều bạn đã đến đây để học tập, mọi chỗ ngồi dường như đều được nấp đầy. Các bạn mang theo laptop cá nhân, sách, bút, vở... để tự học hoặc học nhóm. Không khí bên trong vô cùng yên ắng.

Đáng nói đến 20h30 phút, dù đã muộn nhưng bên trong thư viện vẫn còn sinh viên nán lại để học tập. Không khí không còn đông đúc như buổi sáng, nhưng cũng đủ chứng minh độ chăm học của "thần dân" Bách Khoa rồi. Nhấn mạnh thêm một chút ở đây là những cảnh tượng này đều được ghi lại vào mùa hè - thời điểm mà thực tế phần lớn sinh viên đều đã được nghỉ hè.

Khung cảnh bên trong thư viện Tạ Quang Bửu lúc mới mở cửa

Đến lúc gần đóng cửa, vẫn còn nhiều sinh viên nán lại học tập

Được biết, đa phần các phòng đọc tại thư viện Tạ Quang Bửu sẽ có lịch đóng - mở cửa theo giờ hành chính. Tuy nhiên, để phục vụ nhu cầu học tập của sinh viên, trường còn bố trí các phòng được mở ngoài giờ, thời gian mở cửa từ 8h00 - 19h00 (cả ngày thứ 7, chủ nhật). Vào mùa cao điểm ôn thi, trường sẽ mở thêm giờ cho sinh viên từ 08h00 - 21h00 (từ thứ hai đến thứ 6). Sinh viên tha hồ mà học tập.

Các bạn sinh viên học tập bên trong thư viện Tạ Quang Bửu

Có gì ở thư viện Tạ Quang Bửu?

Thư viện Tạ Quang Bửu được thành lập từ năm 1956, trực thuộc Đại học Bách Khoa Hà Nội. Đây là một trong những trung tâm thông tin lớn - nơi được mệnh danh là "thánh địa" của những kỹ sư tương lai, là thư viện lớn và hiện đại nhất trong hệ thống các trường đại học trong nước.

Được thành lập từ 1956, nhưng để có kiến trúc khang trang, hiện đại như hiện nay, thư viện Tạ Quang Bửu mới được khánh thành năm 2006 nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập trường. Tổng vốn đầu tư hơn 200 tỷ đồng, bên trong có hơn 600.000 cuốn sách cùng hơn 130.000 đầu sách điện tử. Thư viện có 10 tầng với tổng diện tích 37.000m2 có thể phục vụ đồng thời 2.000 sinh viên.

Thư viện Tạ Quang Bửu

Nơi đây luôn là niềm tự hào của sinh viên trường Đại học Bách Khoa nói riêng và sinh viên trường kỹ thuật nói chung. Không chỉ là nơi để sinh viên tự học, tra cứu, đây cũng là nơi đặt trụ sở của nhiều đơn vị quan trọng, như Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước...

Thư viện Tạ Quang Bửu hiện đã và đang mở cửa phục vụ tất cả các đối tượng bạn đọc có nhu cầu. Nếu bạn không phải là cán bộ, sinh viên trường Đại học Bách Khoa Hà Nội và muốn sử dụng thư viện, bạn chỉ cần làm thẻ thành viên là có thể đến mượn cũng như đọc sách. Thư viện với không gian rộng lớn, view khuôn viên trường Đại học Bách khoa Hà Nội nhiều cây xanh nên được đánh giá là một trong những thư viện lý tưởng cho các "mọt sách".

