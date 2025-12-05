Cảnh sát hình sự sang Campuchia triệt phá ổ nhóm lừa đảo mạo danh các tập đoàn

Ngày 4/12, Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an cho biết lực lượng chức năng vừa đấu tranh, bóc gỡ và triệt phá một đường dây tội phạm gồm người Việt Nam cấu kết với người Trung Quốc, hoạt động tại Campuchia.

Qua công tác nghiệp vụ, Cục Cảnh sát Hình sự phát hiện ổ nhóm tội phạm hoạt động tại tòa 11B và tòa 13 thuộc khu Kim Sa 2, TP Bavet, tỉnh Svayrieng (Campuchia).

Các đối tượng nhắm mục tiêu vào công dân Việt Nam trong nước, kêu gọi đầu tư vào các dự án giả mạo các tập đoàn lớn, với quy mô đặc biệt lớn. Trước tính chất nghiêm trọng, Cục Cảnh sát Hình sự đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an để xác lập chuyên án đấu tranh.

Sau thời gian điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ, Cục Cảnh sát Hình sự chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, lực lượng chức năng Campuchia và Công an các địa phương Tây Ninh, Lai Châu, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hải Phòng triển khai phá án đồng loạt.

Tác giả: Trọng Phú

Nguồn tin: vov.vn