Bộ Ngoại giao nói về vụ 6 người Việt nổ súng bỏ trốn khỏi tòa ở Campuchia

Camera an ninh ghi lại cảnh nhóm nghi phạm nổ súng tẩu thoát khỏi tòa án tỉnh Svay Rieng - Ảnh: KHMER TIMES

Chiều 27-11, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhận được đề nghị cho biết thêm thông tin về vụ 6 người Việt nổ súng, tẩu thoát khỏi tòa án ở Campuchia như truyền thông nước này nêu.

Về vấn đề này, bà Hằng cho biết theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, ngày 18-11 phía Campuchia đã bắt giữ 6 người Việt bỏ trốn tại tỉnh Svay Rieng.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia xác minh thông tin, tiến hành bảo hộ công dân cần thiết với những người này.

Theo báo Khmer Times ngày 18-11, giới chức Campuchia cho biết đã bắt giữ toàn bộ 5 nam phạm nhân cùng một nữ đồng phạm sau vụ tẩu thoát táo tợn có vũ trang xảy ra tại tỉnh Svay Rieng vào buổi sáng cùng ngày, gây chấn động dư luận trong nước.

Thông tin được Cục Cảnh sát hình sự Campuchia phối hợp với cảnh sát tỉnh Svay Rieng xác nhận sau nhiều giờ triển khai truy bắt khẩn cấp.

Cụ thể, vụ việc xảy ra lúc 8h53 sáng ngày 18-11, khi nhóm phạm nhân được đưa tới Tòa án tỉnh Svay Rieng. Camera an ninh ghi lại cảnh một phụ nữ đội mũ lưỡi trai xuất hiện ở khu vực bãi xe, theo dõi sát thời điểm xe chở tù nhân dừng lại.

Khi một trong số họ bước xuống xe, người phụ nữ này đã bí mật trao cho nhóm nghi phạm một khẩu súng. Ngay lập tức, đối tượng rút vũ khí đe dọa cảnh sát, tạo điều kiện cho cả nhóm chạy thoát khỏi cổng tòa án.

Cuộc tẩu thoát táo bạo khiến lực lượng chức năng lập tức mở cuộc truy lùng quy mô lớn. Khoảng 2 tiếng sau đó, một trong những kẻ đào tẩu bị bắt giữ sau màn rượt đuổi bằng ô tô, kết thúc khi chiếc xe của người này lao xuống một ao nước.

Sau đó không lâu, cảnh sát Campuchia thông báo đã lần lượt bắt giữ toàn bộ 5 phạm nhân cùng nữ đồng phạm.

Tác giả: Duy Linh

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ