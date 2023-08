Cảnh sát đang tìm người nhà của nạn nhân rơi từ tầng cao xuống đất tử vong

Hiện trường nạn nhân rơi từ tầng cao xuống đất tử vong

Ngay sau đó, người dân khu vực đã khẩn trương báo cho cơ quan công an. Nhận được tin báo, Công an phường Đại Kim đã cắt cử cán bộ nhanh chóng có mặt, phong toả hiện trường, đồng thời phối hợp với lực lượng của Công an quận xác minh làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Đến trưa cùng ngày vẫn chưa có người nhà nạn nhân đến hiện trường nhận thi thể. Người này, sau khi rơi từ tầng cao xuống đất, không còn nguyên vẹn nên người dân xung quanh cũng không biết đó là ai.

Trao đổi với PV, một chỉ huy Công an phường Đại Kim xác nhận có vụ việc trên và cho biết, cơ quan công an đang đi gõ từng hộ dân từ tầng 3 trở lên (hơn 900 hộ dân - PV) nhưng chưa biết nạn nhân rơi từ căn hộ nào và cũng chưa có ai nhận.

Theo vị lãnh đạo Công an phường Đại Kim, nạn nhân rơi từ tầng cao xuống đất, thi thể không còn nguyên vẹn, nên chưa xác định được nam hay nữ. Công an cũng chưa xác định được nạn nhân rơi từ tầng bao nhiêu xuống đất.

Hiện, cơ quan công an vẫn đang khẩn trương tìm người thân, để làm các thủ tục pháp lý cho nạn nhân xấu số này.

Tác giả: Thành Long

Nguồn tin: tuoitrethudo.com.vn