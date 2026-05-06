Căn nhà úp ngược gây tò mò ở An Giang

Cận cảnh ngôi nhà úp ngược ở An Giang.

Đầu tháng 5, loạt hình ảnh về một căn nhà úp ngược tại An Giang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Công trình gây ấn tượng với chi tiết mái chúc xuống đất, tạo cảm giác như phá vỡ quy luật trọng lực. Nhiều bạn trẻ đã tìm đến khu vực này để chụp ảnh check-in.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, Chi nhánh Công trình Viettel An Giang xác nhận đơn vị đảm nhận thi công phần thô của công trình. Dự án đã thành hình và đang trong giai đoạn hoàn thiện các hạng mục cuối cùng. Phần thô của căn nhà úp ngược dự kiến hoàn tất trong tháng 5.

Dự án tọa lạc tại khu vực Dốc Bà Đắc (Tịnh Biên, An Giang), được khởi công từ ngày 28/11/2025. Riêng hạng mục nhà úp ngược có diện tích 84 m2, nằm trong tổng thể khu du lịch sinh thái rộng 2.000 m2.

Ngoài công trình này, khu vực còn bao gồm nhiều hạng mục như homestay container, nhà ống cống, khu ăn uống BBQ, không gian ẩm thực đặc sản của 3 dân tộc Kinh - Khmer - Chăm, tiệc BBQ giữa rừng thốt nốt, phòng container kết hợp karaoke và các điểm check-in thiết kế độc đáo.

Đại diện đơn vị thi công cho biết: "Căn nhà úp ngược có mục đích phục vụ tham quan, check-in nên sẽ khác với nhà ở thông thường. Tuy nhiên, công trình vẫn được tính toán kỹ về kết cấu, đảm bảo an toàn cho du khách khi đưa vào sử dụng".

Nhiều bạn trẻ đến nhà úp ngược để check-in nhờ thiết kế độc lạ. Ảnh: Phạm Tường Vĩ, Lê Nhựt Tiến/Facebook.

Dưới bài đăng về căn nhà úp ngược được chia sẻ trên mạng, nhiều người để lại bình luận hài hước, bày tỏ sự thích thú trước thiết kế "có một không hai": "Nhìn thôi đã thấy chóng mặt", "Đi vào chắc phải tập đi ngược trước". Một số ý kiến khác cũng tò mò về trải nghiệm thực tế khi công trình hoàn thiện và mở cửa đón khách.

Vào năm 2017, mô hình nhà úp ngược tương tự từng xuất hiện tại Vũng Tàu, thu hút sự chú ý khi kết hợp giữa không gian nghệ thuật, quán cà phê và studio chụp ảnh. Không gian được thiết kế theo phong cách siêu thực, với nội thất sắp đặt đảo chiều, tạo hiệu ứng thị giác lạ mắt và thu hút du khách trải nghiệm, chụp hình.

Theo nhiều trang du lịch, đây là một trong những địa điểm check-in nổi bật tại địa phương. Các chi tiết trong công trình được tính toán kỹ lưỡng, bố trí đồng bộ nhằm đảm bảo tính thẩm mỹ và trải nghiệm. Đồng thời, toàn bộ vật dụng đều được cố định chắc chắn, đáp ứng yêu cầu an toàn cho khách tham quan.

Mô hình 3D khi các hạng mục như nhà úp ngược, khu ăn uống BBQ... ở An Giang được hoàn tất. Ảnh: ĐVCC.

Tác giả: Minh Vũ

Nguồn tin: znews.vn