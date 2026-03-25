7 người thoát nạn từ căn nhà 6 tầng cháy ngùn ngụt, người đàn ông phá mái tôn cứu người

Ngôi nhà bốc cháy ở khu vực ngõ 218 đường Lĩnh Nam - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Khoảng 17h52 chiều nay 24-3, người dân khu vực ngõ 218 đường Lĩnh Nam (Hà Nội) phát hiện đám cháy tại một căn nhà cao 6 tầng, 1 tum.

Người dân tại hiện trường cho biết ban đầu họ ngửi thấy mùi khét và phát hiện lửa bùng lên từ khu vực tầng 2 của căn nhà nói trên. Đám cháy sau đó bùng nhanh, lan lên cả một số tầng phía trên.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Công an Hà Nội đã điều động cán bộ, chiến sĩ của Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn khu vực số 9 và 12 đến hiện trường dập lửa.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phối hợp với công an phường và chính quyền địa phương tổ chức chữa cháy. Đến khoảng 18h30, đám cháy được dập tắt.

Ông Nguyễn Xuân Linh - Bí thư Đảng ủy phường Hoàng Mai - cho biết vụ việc không gây thương vong. "Gia đình có 7 người và họ đều an toàn", ông nói với Tuổi Trẻ Online.

Trong khi đó trao đổi với phóng viên, anh Đỗ Đức Huy (nhân chứng tại hiện trường) cho biết thời điểm đám cháy bùng lên mạnh, có 2 người lớn tuổi mắc kẹt do chạy lên tầng cao nhất của căn nhà.

Đúng lúc này, 2 người đàn ông trèo lên nóc nhà tiếp cận hiện trường. Một người dùng búa phá mái tôn, người còn lại mang thang lên mái nhà.

Sau khi thang được đưa xuống qua khe hở được phá, 2 người lớn tuổi kẹt phía trong đã kịp thời thoát ra ngoài và được đưa sang căn nhà bên cạnh an toàn. Thời điểm này, khói từ vụ hỏa hoạn vẫn bốc lên dày đặc.

Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Tác giả: Hồng Quang

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ