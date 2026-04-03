Vợ chồng miền Tây chi 900 triệu xây 4 căn nhà trên mảnh đất 1.000 m2

Với số tiền 900 triệu đồng, vợ chồng chị Thảo Ngọc xây 4 căn nhà trên mảnh đất 1.000 m2 để cả nhà quây quần bên nhau.

Hồi tháng 1, vợ chồng chị Tô Thảo Ngọc (sinh năm 1994, ở phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long) hoàn thiện 4 căn nhà cùng khu vườn ngập cây trái với tổng chi phí gần 900 triệu đồng.

Với hai người, cơ ngơi này là dấu mốc để chứng minh cho những nỗ lực sau hơn một thập kỷ song hành.

“Tôi và chồng kiên nhẫn góp nhặt từng chút một, rồi cũng đến ngày chạm tay vào ngôi nhà trong mơ”, người phụ nữ 32 tuổi chia sẻ với Tri Thức - Znews.

"Làng" nhỏ giữa không gian xanh mướt

Năm 2018, vợ chồng chị Thảo Ngọc tích cóp được một số tiền để mua mảnh đất ở ngoại ô Vĩnh Long. Tình cờ đọc được bài báo về mô hình xây nhiều ngôi nhà nhỏ quây quần giữa khu vườn ở nước ngoài, ông xã chị thốt lên: "Ước gì mình cũng có một nơi như vậy".

Với niềm hào hứng, hai vợ chồng bắt đầu từ mảnh đất tạp um tùm cây do ba trồng. Họ không thuê kiến trúc sư, cũng không có bản vẽ kỹ thuật, mà làm mọi thứ theo sở thích.

Ban đầu, cặp đôi chỉ dựng một căn nhà nhỏ để thoát cảnh ở thuê trong căn phòng trọ chưa đầy 30 m2 trước đấy. Khu vườn cũng được dọn dẹp cho gọn gàng.

Từng góc nhỏ trong khu vườn nhà đều được vợ chồng chị Ngọc chăm chút tỉ mỉ.

Đến năm 2024, sau khi nghỉ việc văn phòng, vợ chồng chị Ngọc mới bắt tay cải tạo toàn bộ không gian sống. Mảnh đất rộng 1.000 m2 được chị phân ra thành từng khu nhỏ gồm: ao thả cá, chuồng nuôi gà, khu trồng hoa và dải vườn trĩu quả.

Chị Ngọc phủ lên mặt đất lớp “vải nhung” xanh mướt từ giống cỏ Nhật, rồi tỉ mẩn điểm xuyết bằng những gốc hồng, khóm cẩm tú cầu rực rỡ. Giữa không gian ấy, một góc thư giãn với xích đu và bàn trà được dựng lên, làm nơi thư giãn cho cả gia đình.

Hành trình biến mảnh đất tạp thành không gian sống trong mơ không dễ dàng. Chị Ngọc đã dành không ít thời gian làm bạn với đất, học cách hiểu đặc tính từng loài hoa để “khoác áo mới” cho khu vườn.

Khi nhìn vào khoảng đất còn trống, chị Ngọc vẫn thấy trống trải nên đã nảy ra ý tưởng cải tạo căn nhà cũ rộng 90 m2 làm nơi sinh hoạt cho ba mẹ và xây thêm 3 căn nhà mới trên mảnh đất 1.000 m2.

"Tôi muốn xây căn nhà riêng biệt 40 m2 cho hai vợ chồng và em bé. Một căn dùng làm cửa hàng cho thuê váy. Căn còn lại là không gian đón khách kết hợp nơi làm bánh. Cứ thế, từng căn nhà nhỏ cứ nối đuôi nhau mọc lên giữa vườn", chị Ngọc tâm sự.

Góc làm bánh, đón tiếp khách mỗi dịp cuối tuần và cửa hàng cho thuê đồ của chị Ngọc.

Gia đình quây quần

Trên mảnh đất 1.000 m2, thay vì xây một căn nhà bề thế theo kiểu truyền thống, chị Thảo Ngọc chia lộ trình xây dựng thành nhiều đợt. Mỗi căn nhà nhỏ có diện tích vừa phải, chi phí hoàn thiện khoảng 200-300 triệu đồng và chỉ mất vỏn vẹn một tháng để thành hình.

Ý tưởng này được hiện thực hóa trong vòng 2 năm. Lấy ao cá và vườn hoa làm trung tâm, 3 căn nhà được bố trí bao quanh với khoảng cách vừa đủ để giữ sự riêng tư nhưng vẫn thuận tiện sinh hoạt.

"Nhiều người nói xây lắt nhắt như vậy là phí đất, nhưng tôi thấy ngược lại. Cách làm này giúp tôi tận dụng hết diện tích, mỗi thành viên đều có khoảng trời riêng nhưng chỉ cần mở cửa sổ ra là thấy nhau”, chị chia sẻ.

Vì không xây cùng một đợt nên cách này còn giúp hai vợ chồng chị Ngọc bớt gánh lo tài chính khi phải xoay xở một khoản tiền lớn để xây nhà. Chị nói thêm không gian sống này cũng là lời giải cho bài toán dung hòa giữa sự riêng tư và trách nhiệm phụng dưỡng ba mẹ.

Căn nhà nhỏ của ba mẹ và gia đình riêng của chị Ngọc.

Mỗi ngày, gia đình chị Ngọc cùng nấu nướng, ăn uống tại nhà ba mẹ rồi quây quần uống trà, hóng mát giữa khu vườn nhỏ. Tối đến, vợ chồng chị lại trở về căn nhà riêng để nghỉ ngơi, còn cuối tuần thường đón bạn bè tại không gian làm bánh và tiếp khách.

Theo chị Ngọc, việc di chuyển giữa các căn không bất tiện mà ngược lại còn mang đến cảm giác thư giãn. Song, thử thách lớn nhất của một "kiến trúc sư tay ngang" như chị khi xây dựng là không có bản vẽ, mọi ý tưởng đều nằm trong đầu. Việc giải thích cho những người thợ địa phương hiểu cấu trúc nhà theo phong cách mình muốn là thử thách cam go.

Đến nay, khi tổ hợp nhà nhỏ đã hoàn thiện, những lời chê bai ngày trước đã thay bằng sự ngưỡng mộ. Nhưng với chị Ngọc, sự công nhận của người ngoài không quan trọng bằng sự thay đổi của các thành viên trong gia đình.

"Từ ngày khu vườn xanh và những căn nhà ấm cúng hiện hữu, chiều nào gia đình tôi cũng quây quần bên nhau. Đi đâu tôi cũng chỉ mong sớm được trở về, để cùng nhau dùng bữa cơm giản dị dưới bóng cây, hít hà mùi đất trời thay vì giam mình trong bốn bức tường máy lạnh", chị Ngọc tâm sự.

Cây xanh, hoa trái ngập tràn khu vườn của chị Ngọc.

Tác giả: Lam Anh

Nguồn tin: znews.vn