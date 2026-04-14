Bên trong căn nhà trang nhã của MC, BTV Hoài Anh

Hoài Anh sinh năm 1980 tại Hà Nội, nhưng lớn lên và trưởng thành ở TP.HCM. Cha của Hoài Anh là một kỹ sư công nghệ thông tin, được biết đến như một trong những người đầu tiên góp phần chuyển đổi hệ thống truyền hình Việt Nam từ đen trắng sang màu. Ông không chỉ là một chuyên gia công nghệ mà còn là nhà sáng tạo thực thụ. Mẹ của Hoài Anh cũng là một người phụ nữ tài năng. Xuất thân từ Hà Nội, bà theo nghiệp sư phạm. Hiện tại, bà là cựu giảng viên đại học và từng công tác tại Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo ở TP.HCM