Căn hộ tối giản 135 m2 ngập sắc Tết của vợ chồng trẻ

Để căn nhà đậm không khí Tết nhưng vẫn đảm bảo phong cách tối giản, gia chủ tạo điểm nhấn bằng ánh sáng và vật dụng truyền thống, tập trung vào màu đỏ.

Theo Xiaohongshu, một cặp vợ chồng trẻ tại Trung Quốc đã cải tạo căn hộ 135m2 từ 4 phòng ngủ thành 2 phòng ngủ. Ảnh: Xiaohongshu

Khu vực phòng khách, bếp, bàn ăn, lối vào và ban công đều được thiết kế liên thông, tạo mặt bằng mở với hệ cửa kính lớn hướng ra ngoài. Ảnh: Xiaohongshu

Gần Tết, gia chủ tập trung trang trí theo nguyên tắc ít lớp, tập trung vào màu đỏ truyền thống. Ảnh: Xiaohongshu

Nội thất trung tính kết hợp ánh sáng gián tiếp và sắc đỏ tiết chế giúp căn hộ ấm áp, nhẹ nhàng. Ảnh: Xiaohongshu

Đèn lồng giấy được treo thành cụm trước cửa kính lớn. Ảnh: Xiaohongshu

Phòng khách và bếp liên thông tạo cảm giác thoáng đãng. Ảnh: Xiaohongshu

Các chi tiết trang trí có kích thước vừa phải, dễ tháo lắp sau dịp lễ. Ảnh: Xiaohongshu

Chiếc thang màu đỏ như một chi tiết trang trí trong phòng khách. Ảnh: Xiaohongshu

Trên nền tường trắng, sàn gỗ sáng và nội thất tối giản, sắc đỏ tạo điểm nhấn thị giác rõ ràng, giúp không gian có chiều sâu. Ảnh: Xiaohongshu

Phòng tắm sử dụng bảng màu trung tính với tông xám trắng làm chủ đạo. Ảnh: Xiaohongshu

Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)

Nguồn tin: kienthuc.net.vn

