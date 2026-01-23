Căn hộ 38m2 không vách ngăn, ngập ánh sáng của cô gái độc thân

Lúc đầu, cô định thiết kế căn hộ 1 phòng ngủ theo kiểu truyền thống. Tuy nhiên, sau nhiều ngày cân nhắc, Frances quyết định dỡ bỏ toàn bộ các vách ngăn không cần thiết, biến phòng khách – phòng ăn – bếp – phòng ngủ thành một không gian mở liền mạch. Ảnh: Stackedhomes