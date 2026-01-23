Thời gian:
Căn hộ 38m2 không vách ngăn, ngập ánh sáng của cô gái độc thân

Nhờ loại bỏ vách ngăn, ưu tiên ánh sáng, chọn nội thất vừa đủ, căn hộ 38m2 trở thành không gian sống thoải mái, dễ thở và không dư thừa.

Frances (34 tuổi, sống tại Manila, Philippines) chuyển vào căn hộ rộng 38m2 đầu năm 2024. Ảnh: Stackedhomes

Lúc đầu, cô định thiết kế căn hộ 1 phòng ngủ theo kiểu truyền thống. Tuy nhiên, sau nhiều ngày cân nhắc, Frances quyết định dỡ bỏ toàn bộ các vách ngăn không cần thiết, biến phòng khách – phòng ăn – bếp – phòng ngủ thành một không gian mở liền mạch. Ảnh: Stackedhomes

Theo đó, ngoại trừ phòng tắm và khu giặt, toàn bộ không gian sinh hoạt đều thiết kế mở hoàn toàn. Ảnh: Stackedhomes

Từ cửa bước vào là không gian sinh hoạt chung gồm ghế sofa, bàn cà phê, tivi, bàn ăn dạng quầy bar và bếp mở nối tiếp nhau. Ảnh: Stackedhomes

Phòng khách không chiếm nhiều diện tích nhưng vẫn đủ bộ sofa, bàn cà phê tròn, tivi. Ảnh: Stackedhomes

Bàn làm việc được tích hợp vào hệ tủ và bức tường tivi. Ảnh: Stackedhomes

Trong phòng ngủ, nữ chủ nhân chọn giường bục thay vì giường khung. Ảnh: Stackedhomes

Chỉ cần trải một tấm nệm đơn là đủ. Khi cần, gia chủ có thể dọn nệm sang một bên, biến khu vực này thành góc đọc sách, uống trà. Ảnh: Stackedhomes

Khu bếp và bàn ăn nối liền hoàn toàn. Bàn quầy bar hẹp đặt sau sofa vừa là bàn ăn cho 2–3 người, vừa đóng vai trò đảo bếp. Ảnh: Stackedhomes

Bếp mở có đủ tủ trên - dưới, thoải mái để đồ dùng. Ảnh: Stackedhomes

Phòng tắm nằm sâu bên trong, không có ánh sáng tự nhiên, được xử lý bằng đèn chính + đèn LED phụ + quạt hút công suất lớn. Ảnh: Stackedhomes

Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)

Nguồn tin: kienthuc.net.vn

