Căn hộ ấm cúng, sang trọng của BTV, MC Diệp Chi

Phòng khách được bài trí gọn gàng, tinh tế và vô cùng hiện đại
Một góc khu căn hộ của MC Diệp Chi
Không gian bàn ăn rộng rãi được sắp xếp liền kề với khu vực nhà bếp. Diệp Chi chăm chút từng góc nhỏ nhất cho căn nhà của mình
Phòng bếp được Diệp Chi đầu tư nhiều trang thiết bị hiện đại để phục vụ nhu cầu của gia đình như lò nướng, máy rửa bát, máy xay các loại
Mỗi khi rảnh rỗi, nữ MC sinh năm 1986 thường dành thời gian nấu những món ăn ngon cho gia đình
Không chỉ gọn gàng, ngăn nắp, phòng bếp của MC Diệp Chi gây ấn tượng với thiết kế sang trọng với đầy đủ công năng. Chưa dừng lại ở đó, cô còn sắm về một loạt những thiết bị gia dụng từ các hãng xịn như: Smeg, Bosch, Blum,... để trải nghiệm nấu nướng của bản thân được tiện lợi và nhanh chóng hơn
Mẫu tủ lạnh sang xịn giá niêm yết khoảng 55 triệu đồng. Ngay là máy pha cà phê Bosch CTL636ES1 tròn 100 triệu
Chưa hết, nữ MC nhà đài còn không quên sắm thêm chiếc máy rửa bát âm tủ toàn phần nổi tiếng của thương hiệu Bosch. Được biết, giá bán của mẫu máy này rơi vào khoảng 42,5 triệu đồng. Phía trên máy rửa bát là chậu rửa bát 1 hố lớn bằng đá màu ghi cũng vô cùng sang trọng
Phòng ngủ của MC Diệp Chi, từng góc đều được cô tỉ mỉ sắp xếp. Có thể thấy được phần nội thất được chọn lựa kỹ càng
Góc làm việc tại nhà của MC Diệp Chi cũng được bày trí chỉn chu, gọn gàng
Phòng ngủ của bé Sumo được điểm tô tone màu hồng nhìn rất ngọt ngào, đáng yêu
Ngoài ra, cô còn thiết kế bàn học lớn đựng nhiều vật dụng học tập
Không gian phòng tắm hiện đại, là nơi MC Diệp Chi thư giãn sau thời gian làm việc đầy căng thẳng
Tổ ấm của MC Diệp Chi là mẫu căn hộ rất phổ biến hiện nay, tuy nhiên căn hộ mang đậm màu sắc cá nhân của nữ MC bởi thiết kế sang trọng, ấm cúng
Trong nhà, bà mẹ một con thường xuyên bày trí hoa tươi, có khi trông như một khu vườn nhỏ rực rỡ
Diệp Chi từng thổ lộ rằng cô mệnh hỏa nhưng mình lại hợp với năng lượng của thiên nhiên, cây cỏ. Thế nên trong căn nhà của mình, nữ MC cũng biến nó ngập đầy hơi thở của thiên nhiên
|Gây ấn tượng nhờ lối dẫn dắt tự nhiên và tinh tế ở nhiều chương trình như Đường Lên Đỉnh Olympia, Điều Ước Thứ Bảy, Rung Chuông Vàng,... MC Diệp Chi (tên đầy đủ là Nguyễn Diệp Chi, SN 1986) là gương mặt khá quen thuộc với khán giả truyền hình. Cô cũng tạo được nhiều thiện cảm với khán giả khi lựa chọn phong cách đơn giản, dễ gần.
Nguồn tin: thuonggiaonline.vn