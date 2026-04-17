Thời gian:
Hotline: 0978.928.730
     

Nhà đẹp

Căn hộ ấm cúng, sang trọng của BTV, MC Diệp Chi

Gói trọn tâm huyết trong từng đường nét tự tay chăm chút, tổ ấm của MC Diệp Chi toát lên vẻ sang trọng mà hiện đại nhờ sự giao thoa tinh tế giữa sắc trắng thanh lịch và tông vàng vương giả...

Phòng khách được bài trí gọn gàng, tinh tế và vô cùng hiện đại

Một góc khu căn hộ của MC Diệp Chi

Không gian bàn ăn rộng rãi được sắp xếp liền kề với khu vực nhà bếp. Diệp Chi chăm chút từng góc nhỏ nhất cho căn nhà của mình

Phòng bếp được Diệp Chi đầu tư nhiều trang thiết bị hiện đại để phục vụ nhu cầu của gia đình như lò nướng, máy rửa bát, máy xay các loại

Mỗi khi rảnh rỗi, nữ MC sinh năm 1986 thường dành thời gian nấu những món ăn ngon cho gia đình

Không chỉ gọn gàng, ngăn nắp, phòng bếp của MC Diệp Chi gây ấn tượng với thiết kế sang trọng với đầy đủ công năng. Chưa dừng lại ở đó, cô còn sắm về một loạt những thiết bị gia dụng từ các hãng xịn như: Smeg, Bosch, Blum,... để trải nghiệm nấu nướng của bản thân được tiện lợi và nhanh chóng hơn

Mẫu tủ lạnh sang xịn giá niêm yết khoảng 55 triệu đồng. Ngay là máy pha cà phê Bosch CTL636ES1 tròn 100 triệu

Chưa hết, nữ MC nhà đài còn không quên sắm thêm chiếc máy rửa bát âm tủ toàn phần nổi tiếng của thương hiệu Bosch. Được biết, giá bán của mẫu máy này rơi vào khoảng 42,5 triệu đồng. Phía trên máy rửa bát là chậu rửa bát 1 hố lớn bằng đá màu ghi cũng vô cùng sang trọng

Phòng ngủ của MC Diệp Chi, từng góc đều được cô tỉ mỉ sắp xếp. Có thể thấy được phần nội thất được chọn lựa kỹ càng

Góc làm việc tại nhà của MC Diệp Chi cũng được bày trí chỉn chu, gọn gàng

Phòng ngủ của bé Sumo được điểm tô tone màu hồng nhìn rất ngọt ngào, đáng yêu

Ngoài ra, cô còn thiết kế bàn học lớn đựng nhiều vật dụng học tập

Không gian phòng tắm hiện đại, là nơi MC Diệp Chi thư giãn sau thời gian làm việc đầy căng thẳng

Tổ ấm của MC Diệp Chi là mẫu căn hộ rất phổ biến hiện nay, tuy nhiên căn hộ mang đậm màu sắc cá nhân của nữ MC bởi thiết kế sang trọng, ấm cúng

Trong nhà, bà mẹ một con thường xuyên bày trí hoa tươi, có khi trông như một khu vườn nhỏ rực rỡ

Diệp Chi từng thổ lộ rằng cô mệnh hỏa nhưng mình lại hợp với năng lượng của thiên nhiên, cây cỏ. Thế nên trong căn nhà của mình, nữ MC cũng biến nó ngập đầy hơi thở của thiên nhiên

Gây ấn tượng nhờ lối dẫn dắt tự nhiên và tinh tế ở nhiều chương trình như Đường Lên Đỉnh Olympia, Điều Ước Thứ Bảy, Rung Chuông Vàng,... MC Diệp Chi (tên đầy đủ là Nguyễn Diệp Chi, SN 1986) là gương mặt khá quen thuộc với khán giả truyền hình. Cô cũng tạo được nhiều thiện cảm với khán giả khi lựa chọn phong cách đơn giản, dễ gần.

Nguồn tin: thuonggiaonline.vn

TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
  Từ khóa: căn hộ ấm cúng ,BTV ,MC Diệp Chi ,sang trọng

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI ĐỌC NHIỀU

TOP