Cận cảnh tuyến đường bộ cao tốc đầu tiên ở Nghệ An trước ngày thông xe

Video: Toàn cảnh tuyến đường bộ cao tốc đầu tiên ở Nghệ An

Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam, đoạn từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) - Diễn Châu (Nghệ An) sẽ chính thức thông xe vào dịp lễ Quốc khánh 2/9. Đây là tuyến đường bộ cao tốc đầu tiên ở Nghệ An.

Dự án sau khi đưa vào sử dụng sẽ góp phần to phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Đặc biệt rút ngắn thời gian đi từ Hà Nội đến Diễn Châu (Nghệ An) xuống chỉ còn 3 tiếng, thay vì 5 tiếng đồng hồ như trước đây.

Dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu dài 50km, trong đó đoạn qua Thanh Hóa 6,5km và Nghệ An 43,5km. Trong giai đoạn đầu, đoạn cao tốc được xây dựng 4 làn xe, nền đường 17m, vận tốc thiết kế 80km/h, không có làn dừng khẩn cấp mà bố trí điểm dừng khẩn cấp. Giai đoạn hoàn chỉnh sẽ có 6 làn xe, nền đường 32,25m, vận tốc thiết kế 100-120 km/h.

Hai nút giao của tuyến cao tốc Bắc Nam với Quốc lộ 7A (huyện Diễn Châu) và Quốc lộ 48B (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An)

Nút giao giữa tuyến cao tốc với Quốc lộ 48D (thị xã Hoàng Mai, Nghệ An)

Để kịp thời thông xe kỹ thuật đúng ngày lễ Quốc khánh 2/9, các đơn vị thi công đã nỗ lực làm cả ngày và đêm để đưa dự án hoàn thành đúng tiến độ.

Các công nhân đang hoàn thành các hạng mục cuối cùng của dự án

Hầm Trường Vinh (giáp ranh Thanh Hóa - Nghệ An) có chiều dài 450m, mỗi hầm thiết kế 3 làn xe.

Dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam xuyên qua nhiều ngọn núi ở Nghệ An

Toàn tuyến cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu có 1 Trạm dừng nghỉ ở huyện Diễn Châu

Các phương tiện giao thông từ TP Vinh đi cao tốc để ra Hà Nội thì đi đến ngã tư Quốc lộ 1A giao với Quốc lộ 7A ở thị trấn huyện Diễn Châu. Sau đó rẽ trái đi theo Quốc lộ 7A khoảng 5km đến nút giao với cao tốc Bắc - Nam tại xã Diễn Cát (huyện Diễn Châu) để lên cao tốc.

Tác giả: TRẦN LỘC

Nguồn tin: Báo VTC