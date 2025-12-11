Biệt thự nghỉ dưỡng ở Hà Nội của nam NSƯT mang quân hàm Thượng tá

NSƯT Quang Tèo (tên đầy đủ là Nguyễn Tiến Quang, sinh năm 1962 tại Hà Nội), từng nhiều năm công tác tại Nhà hát Kịch nói Quân đội và mang quân hàm Thượng tá trước khi nghỉ hưu. Ảnh: Vietnamnet
Ngoài căn hộ 170 m2 ngay trung tâm Hà Nội, gia đình nghệ sĩ Quang Tèo còn có biệt thự sân vườn ở ngoại thành để nghỉ ngơi cuối tuần. Ảnh: FBNV
Căn biệt thự 3 tầng khang trang được xây trên khu đất rộng hơn 1.000m2 ở ngoại thành Hà Nội. Ảnh: FBNV
Biệt thự mang phong cách châu Âu, nổi bật giữa sân vườn nhiều cây xanh. Ảnh: FBNV
Cổng đồng đúc chạm trổ hoa văn cầu kỳ, tường bao được ốp đá từ chân tường, tạo cảm giác bề thế. Ảnh: FBNV
Hai bên lối vào nhà, nghệ sĩ Quang Tèo tạo điểm nhấn bằng các cây bonsai, hoa giấy, hoa nhài...Ảnh: FBNV
Nhiều người khen sân vườn của Quang Tèo như công viên vì xây dựng cầu kỳ, nhiều cây cảnh, cây ăn trái, hoa...Ảnh: FBNV
Nội thất trong biệt thự được bài trí theo hướng tiện nghi, hiện đại, với nhiều chi tiết trang trí mang màu sắc phong thủy. Ảnh chụp màn hình
Bên trong phòng khách, nam nghệ sĩ chọn nội thất gỗ kết hợp đèn chùm kiểu cổ điển, tạo không gian sang trọng và ấm cúng. Ảnh: FBNV
Cây sai trĩu quả trong sân biệt thự của nghệ sĩ Quang Tèo. Ảnh: FBNV
