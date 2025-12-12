Thời gian:
Khám phá biệt thự bề thế 100 tỷ của ca sĩ Trang Nhung

Biệt thự của gia đình ca sĩ Trang Nhung gồm 6 tầng, kết hợp giữa kiến trúc bề thế và tiện nghi hiện đại.

Ca sĩ Trang Nhung (sinh năm 1973 tại Quảng Ninh) được biết đến với giọng hát dày, cao và truyền cảm. Ảnh: Internet

Năm 1996, Trang Nhung kết hôn với doanh nhân Nhật Phương, và tạm vắng bóng trên các sàn diễn để chăm lo cho gia đình. Ảnh: Internet

Gia đình Trang Nhung sống trong biệt thự bề thế 6 tầng, rộng 500m2 tại TP HCM. Ảnh: Facebook

Vợ chồng nữ ca sĩ đã chi hơn 100 tỷ để xây dựng cơ ngơi này. Ảnh: Facebook

Nội thất trong nhà mang phong cách hoàng gia. Mỗi phòng trang trí theo gam màu chủ đạo phù hợp từng thành viên gia đình. Ảnh: Giadinhxahoi

Trong nhà có thang máy để thuận tiện cho việc di chuyển. Ảnh: Internet

Cổng vào biệt thự có đài phun nước. Ảnh: Giadinhxahoi

Vườn cây thoáng đãng trong khuôn viên biệt thự. Ảnh: Giadinhxahoi

Cầu thang xoắn là một điểm nhấn bên trong căn nhà. Ảnh: Giadinhxahoi

Những ô cửa kính giúp tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên. Ảnh: Giadinhxahoi

Không gian thư giãn nổi bật với bộ salon màu kem. Ảnh: Giadinhxahoi

Phòng bếp sử dụng nội thất gỗ. Ảnh: Giadinhxahoi

Một phòng ngủ bên trong biệt thự. Ảnh: Giadinhxahoi

Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)

Nguồn tin: kienthuc.net.vn

