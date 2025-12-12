Khám phá biệt thự bề thế 100 tỷ của ca sĩ Trang Nhung

Ca sĩ Trang Nhung (sinh năm 1973 tại Quảng Ninh) được biết đến với giọng hát dày, cao và truyền cảm. Ảnh: Internet
Năm 1996, Trang Nhung kết hôn với doanh nhân Nhật Phương, và tạm vắng bóng trên các sàn diễn để chăm lo cho gia đình. Ảnh: Internet
Gia đình Trang Nhung sống trong biệt thự bề thế 6 tầng, rộng 500m2 tại TP HCM. Ảnh: Facebook
Vợ chồng nữ ca sĩ đã chi hơn 100 tỷ để xây dựng cơ ngơi này. Ảnh: Facebook
Nội thất trong nhà mang phong cách hoàng gia. Mỗi phòng trang trí theo gam màu chủ đạo phù hợp từng thành viên gia đình. Ảnh: Giadinhxahoi
Trong nhà có thang máy để thuận tiện cho việc di chuyển. Ảnh: Internet
Cổng vào biệt thự có đài phun nước. Ảnh: Giadinhxahoi
Vườn cây thoáng đãng trong khuôn viên biệt thự. Ảnh: Giadinhxahoi
Cầu thang xoắn là một điểm nhấn bên trong căn nhà. Ảnh: Giadinhxahoi
Những ô cửa kính giúp tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên. Ảnh: Giadinhxahoi
Không gian thư giãn nổi bật với bộ salon màu kem. Ảnh: Giadinhxahoi
Phòng bếp sử dụng nội thất gỗ. Ảnh: Giadinhxahoi
Một phòng ngủ bên trong biệt thự. Ảnh: Giadinhxahoi
