Campuchia bắt cảnh sát cấp cao liên quan lừa đảo trực tuyến

Hai cảnh sát cấp cao của Campuchia và vợ bị cáo buộc tham nhũng liên quan đến lừa đảo trực tuyến - Ảnh: Khmer Times

Ngày 28-4, báo Khmer Times đưa tin Tòa án thành phố Phnom Penh cuối tuần trước đã cáo buộc sáu cá nhân, bao gồm hai sĩ quan cảnh sát cấp cao, về tội nhận hối lộ từ các mạng lưới lừa đảo trực tuyến nước ngoài để tránh bị bắt giữ.

Người phát ngôn Plong Sophal của tòa án cho biết các bị cáo là Trung tướng Uk Haisela, Phó Tổng giám đốc Tổng cục Xuất nhập cảnh; Thiếu tướng Sar Samnang, Phó Trưởng Công an thành phố Phnom Penh; bà Ko Pisey, vợ của ông Samnang; Yath Kosal, một sĩ quan cảnh sát xuất nhập cảnh; Meas Marin, một quan chức chính phủ; một người quốc tịch Việt Nam tên Hoang Chi.

Theo tòa án Campuchia, ông Haisela và ông Samnang bị buộc tội "nhận hối lộ" theo Điều 594 Bộ luật Hình sự, cũng như không kê khai tài sản theo Luật Chống tham nhũng, và rửa tiền theo Luật Chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Bà Pisey và viên cảnh sát Kosal bị buộc tội đồng phạm nhận hối lộ và rửa tiền, trong khi quan chức Marin đối mặt với các cáo buộc xúi giục nhận hối lộ, làm trung gian môi giới hối lộ và rửa tiền.

Đối tượng Hoang Chi, hiện đang bỏ trốn, bị buộc tội vắng mặt về tội nhận hối lộ.

Năm nghi phạm đã bị tạm giam trước khi xét xử, người phát ngôn Sophal cho biết thêm. Nếu bị kết tội, mỗi bị cáo có thể phải đối mặt với án tù từ 7 đến 15 năm.

Người phát ngôn của Đơn vị Chống tham nhũng, ông Soy Chanvichet, cho biết các nghi phạm đã bị bắt giữ vào ngày 19-4 tại Phnom Penh. Ông cho biết Ủy ban chống lừa đảo Campuchia đang nhắm vào các vụ án liên quan đến các quan chức nhận hối lộ từ các nhóm lừa đảo trực tuyến nước ngoài để làm ngơ trước hoạt động các nhóm lừa đảo trực tuyến.

Ngày 24-4, Campuchia cho biết trong 9 tháng gần đây, từ tháng 7-2025 đến trung tuần tháng 4-2026, lực lượng chức năng các cấp tại thủ đô Phnom Penh và các địa phương trong cả nước đã ra quân triệt phá hơn 250 tụ điểm lừa đảo trực tuyến, trong đó có 91 sòng bạc. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng đã hoàn thành hồ sơ, chuyển 112 vụ việc sang tòa án, liên quan hơn 1.000 nghi phạm, bao gồm công dân Trung Quốc, Thái Lan, Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore và Campuchia.

Tác giả: Trần Phương

Nguồn tin: tuoitre.vn