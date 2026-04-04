Thượng viện Campuchia thông qua dự luật chống lừa đảo trực tuyến

Chính quyền Đô thành Phnom Penh phối hợp cùng các cơ quan hữu quan triệt phá nhiều địa điểm được sử dụng làm trung tâm lừa đảo trực tuyến tại các quận trung tâm thủ đô Phnom Penh, bắt giữ hàng trăm nghi phạm, tịch thu nhiều vật chứng. (Ảnh: AKP/TTXVN phát)

Tại kỳ họp bất thường ngày 3/4, Thượng viện Campuchia khóa V đã nhất trí thông qua toàn bộ nội dung dự thảo luật chống lừa đảo trực tuyến, hoàn tất tiến trình lập pháp đối với văn bản pháp lý được đánh giá là bước ngoặt trong cuộc chiến chống tội phạm mạng của quốc gia Đông Nam Á này.

Theo thông báo chính thức của Thượng viện Campuchia, dự thảo luật được chuẩn bị phù hợp với bối cảnh tình hình và đà gia tăng đáng quan ngại của hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Văn bản luật thiết lập các biện pháp hình sự nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động chống lừa đảo, đồng thời bổ khuyết những lỗ hổng pháp lý hiện hành - vốn từ lâu bị tội phạm có tổ chức khai thác triệt để.

Dự luật gồm 5 chương, 24 điều, có phạm vi áp dụng đối với các hành vi phạm tội lừa đảo tiến hành trên không gian mạng hoặc sử dụng công nghệ như một phương tiện phạm tội, cũng như các tội phạm liên quan đến hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Luật hướng tới mục tiêu giải quyết các thách thức gây rủi ro nghiêm trọng cho an ninh xã hội, kinh tế và đời sống người dân, đồng thời bảo vệ hình ảnh và uy tín quốc tế của Campuchia.

Trước đó, ngày 30/3, Quốc hội Campuchia khóa VII đã thông qua dự luật với sự đồng thuận tuyệt đối của 112 nghị sỹ có mặt. Các ông trùm cầm đầu đường dây lừa đảo trực tuyến có thể bị phạt tù từ 30 năm đến chung thân. Nếu hoạt động của chúng dẫn đến cái chết của một hoặc nhiều người, mức án sẽ là 15-30 năm tù hoặc tù chung thân.

Đối với những kẻ cầm đầu trung tâm lừa đảo, mức phạt là 5-10 năm tù và phạt tiền lên tới 1 tỷ riel (khoảng 250.000 USD). Trường hợp có liên quan đến bạo lực, tra tấn, giam giữ trái phép, buôn người hoặc lao động cưỡng bức, mức phạt tăng lên 10-20 năm tù và 2 tỷ riel (khoảng 500.000 USD). Những kẻ trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo trực tuyến sẽ bị phạt 2-5 năm tù và 500 triệu riel (khoảng 125.000 USD).

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tư pháp Koeut Rith khẳng định Campuchia là một trong những quốc gia bị tội phạm quốc tế chọn làm địa bàn hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Loại hình tội phạm này không chỉ gây mất an ninh trật tự công cộng mà còn làm tổn hại nghiêm trọng đến uy tín và hình ảnh của Campuchia trên trường quốc tế.

Ông nhấn mạnh luật mới sẽ tăng cường hiệu quả đấu tranh chống lừa đảo, bảo vệ trật tự xã hội và thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng chống tội phạm.

Song song với tiến trình lập pháp, Campuchia đã phát động chiến dịch truy quét quy mô lớn chưa từng có trên toàn quốc nhằm xóa bỏ các mạng lưới lừa đảo trực tuyến.

Theo Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Sar Sokha, chỉ riêng trong tháng 2, Campuchia đã trục xuất hơn 30.000 nghi phạm người nước ngoài. Kể từ khi chiến dịch được tăng cường từ tháng 6/2025, hơn 210.000 người khác đã tự rời khỏi lãnh thổ Campuchia.

Theo quy định, sau khi được lưỡng viện thông qua, dự luật sẽ được đệ trình Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni ký ban hành, chính thức trở thành luật./.

Tác giả: Huỳnh Thảo

Nguồn tin: vietnamplus.vn