Cách xoá xe lạ hoặc xe đã bán trên VNeTraffic

Cách xóa xe trên VNeTraffic, xóa xe lạ, xe đã bán 2026

Xóa xe trên VNeTraffic là bước cần thực hiện khi phát hiện xe lạ hoặc không còn thuộc quyền sở hữu nhưng vẫn hiển thị. Để tránh nhầm lẫn thông tin và phát sinh rắc rối về sau, người dùng cần thực hiện đúng các bước như sau:

Bước 1: Mở ứng dụng VNeTraffic và truy cập Ví giấy tờ

Tại giao diện chính của ứng dụng VNeTraffic, bạn hãy chọn mục Ví giấy tờ.

Mục đích của việc này là để xem toàn bộ giấy tờ và phương tiện đang được liên kết với tài khoản cá nhân.

Bước 2: Chọn Giấy đăng ký xe

Tại mục Chi tiết giấy tờ, người dùng chọn Giấy đăng ký xe.

Tại đây, hệ thống sẽ hiển thị danh sách các phương tiện đang được ghi nhận. Bao gồm cả xe chính chủ và những phương tiện phát sinh ngoài ý muốn.

Bước 3: Chọn Xác nhận thông tin và nhấn vào Chọn trường hợp

Khi đã chọn đúng phương tiện cần xử lý, người dùng vào mục Xác nhận thông tin. Tiếp theo bạn nhấn Chọn trường hợp và chọn đúng trường hợp của mình:

Thừa phương tiện

Thiếu phương tiện

Phương tiện thuộc sở hữu của tôi

Phương tiện được cho/tặng/mua lại nhưng chưa sang tên.

Việc xác nhận chính xác ở bước này giúp hệ thống phân loại đúng yêu cầu, hạn chế việc bổ sung hoặc điều chỉnh lại.

Bước 4: Gửi yêu cầu xóa xe trên VNeTraffic

Người dùng thực hiện các bước điền thông tin theo yêu cầu trên màn hình. Tiếp theo là nhấn vào Gửi thông tin.

Sau khi hoàn tất các bước trên, yêu cầu xóa xe trên VNeTraffic sẽ được gửi đến cơ quan chức năng. Bạn cần chờ đợi cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh và cập nhật lại dữ liệu.

Điều kiện để xóa xe trên VNeTraffic

Trước hết, người dùng cần đảm bảo ứng dụng VNeTraffic đã được cập nhật lên phiên bản mới nhất. Việc cập nhật giúp hiển thị đầy đủ các tính năng liên quan đến xác nhận thông tin phương tiện.

Bên cạnh đó, phương tiện yêu cầu xóa phải thuộc các trường hợp được hệ thống hỗ trợ. Ví dụ như xe đã bán, đã sang tên đổi chủ, xe không còn thuộc quyền sở hữu hoặc phương tiện bị liên kết nhầm.

Gửi yêu cầu xóa xe trên VNeTraffic bao lâu mới được duyệt?

Sau khi bạn hoàn tất các bước, hồ sơ sẽ được chuyển đến cơ quan chức năng để kiểm tra và xác minh thông tin. Thời gian xử lý thường dao động từ 2-7 ngày làm việc. Thời gian này sẽ tùy thuộc vào mức độ đầy đủ của dữ liệu và tình trạng xác minh phương tiện.

Cách gửi yêu cầu chỉnh sửa thông tin GPLX trên VNeTraffic

Các bước thực hiện gửi phản ánh liên quan đến giấy phép lái xe trên VNeTraffic:

Bước 1: Mở ứng dụng VNeTraffic trên điện thoại và đăng nhập vào tài khoản cá nhân đã xác thực.

Bước 2: Tại giao diện chính, chọn mục Ví giấy tờ để truy cập danh sách giấy tờ điện tử. Sau đó nhấn chọn Giấy phép lái xe để xem thông tin chi tiết.

Bước 3: Kéo xuống và chọn mục Gửi phản ánh nhằm tạo yêu cầu hỗ trợ từ hệ thống.

Bước 4: Điền đầy đủ các thông tin theo yêu cầu để cơ quan chức năng dễ dàng xác minh. Sau đó nhấn Gửi phản ánh.

Nên theo dõi thông báo trên ứng dụng để cập nhật tiến độ và kịp thời bổ sung thông tin nếu được yêu cầu.

Tác giả: Quỳnh Chi (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn