Google: Việt Nam đứng đầu khu vực về ứng dụng AI hỗ trợ học tập

Theo báo cáo mới của Google, học tập là mục đích sử dụng AI nổi bật của người Việt. Ảnh minh họa

Theo báo cáo về tình hình sử dụng Gemini tại Đông Nam Á do Google công bố ngày 14/7, Việt Nam là quốc gia dẫn đầu khu vực về ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào học tập. Trong đó, hoạt động học thuật chiếm 17% tổng số câu lệnh của người dùng Việt Nam, cao hơn mức trung bình 11% của toàn khu vực.

Google cho biết, mỗi tháng có hơn 160.000 học sinh sử dụng công cụ ôn thi Gemini Canvas, trong khi các nhà giáo dục tạo khoảng 55.000 yêu cầu liên quan đến hỗ trợ giảng dạy mỗi ngày.

Báo cáo cũng ghi nhận Việt Nam dẫn đầu khu vực về tỷ lệ sử dụng ngôn ngữ bản địa trên Gemini, với 89% câu lệnh bằng tiếng Việt, cao hơn Thái Lan (87%) và Indonesia (84%).

Theo Google, người dùng Việt Nam tận dụng mạnh khả năng dịch thuật và bản địa hóa của Gemini để mở rộng hoạt động học tập, công việc và kinh doanh. Hãng dẫn ví dụ một nông dân trồng trà Shan tuyết ở Lào Cai đã sử dụng Gemini để dịch thuật, soạn email, hóa đơn bằng tiếng Anh và bán hàng trực tiếp sang thị trường châu Âu, Mỹ.

Việt Nam cũng nằm trong nhóm quốc gia dẫn đầu về các yêu cầu liên quan đến lập trình và tư duy toán học, với 4% câu lệnh về lập trình và 5% về toán học. Trong khi đó, các chủ đề được người dùng tương tác nhiều nhất vẫn là trò chuyện (29%) và sáng tạo nội dung (17%).

Đáng chú ý, 32% câu lệnh từ Việt Nam được gửi qua máy tính, cao thứ hai khu vực sau Singapore, còn 66% được thực hiện trên điện thoại di động.

Đây là lần đầu Google công bố báo cáo về việc sử dụng Gemini tại 6 quốc gia Đông Nam Á gồm Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan. Theo Google, lượng người dùng hoạt động của ứng dụng Gemini trong khu vực đã tăng hơn gấp đôi trong một năm qua, đồng thời đây cũng là trợ lý AI được tìm kiếm nhiều nhất tại Việt Nam, Indonesia và Thái Lan.

Tác giả: Vũ Đậu

Nguồn tin: doanhnhan.congly.vn