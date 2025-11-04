Hướng dẫn liên kết tài khoản VNeTraffic với VNeID

VNeTraffic là ứng dụng di động được Bộ Công an phát triển, nhằm cung cấp một kênh giao tiếp hiện đại và hiệu quả giữa công dân và lực lượng Cảnh sát Giao thông.

Theo đó, công dân cần đảm bảo điện thoại đã cài đặt và cập nhật phiên bản mới nhất của hai ứng dụng VNeTraffic và VNeID, đồng thời tài khoản VNeID phải được xác thực mức 2. Đây là điều kiện bắt buộc để có thể liên kết và nâng cấp tài khoản VNeTraffic, cho phép người dùng sử dụng các dịch vụ điện tử của ngành CSGT.

Người dân có thể thực hiện việc kết nối tài khoản theo hai cách: đăng nhập trực tiếp bằng tài khoản VNeID hoặc xác thực qua thông báo trên ứng dụng.

Với cách đăng nhập trực tiếp, người dùng chọn “Tài khoản định danh điện tử”, nhập thông tin đăng nhập, xác nhận chia sẻ dữ liệu và passcode VNeID. Sau khi xác thực, tài khoản VNeTraffic sẽ tự động được nâng cấp lên mức 2.

Trường hợp chưa có tài khoản, người dùng chỉ cần điền thông tin đăng ký và thiết lập mật khẩu để hoàn tất quá trình tạo tài khoản mới.

Cách thứ hai là xác thực qua thông báo trong quá trình sử dụng các tính năng như xem lịch sử vi phạm, thông báo xử phạt, cấp đổi giấy phép lái xe (GPLX) hay đăng ký xe. Khi chọn “Xác thực ngay”, ứng dụng sẽ kết nối với VNeID để xác nhận danh tính, đồng bộ dữ liệu và nâng cấp tài khoản lên mức 2.

Người dân có thể liên kết tài khoản VNeTraffic với VNeID.

Cục CSGT cho biết việc liên kết này là bước quan trọng trong xây dựng cổng giao tiếp số giữa người dân và lực lượng CSGT. Thông qua ứng dụng VNeTraffic, người dân có thể: - Xuất trình giấy phép lái xe điện tử thay cho bản vật lý khi bị kiểm tra.