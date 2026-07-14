Người dùng iPhone sắp được nhận Siri AI hoàn toàn mới

Siri AI là điểm nhấn trên iOS 27. Ảnh: Minh Khôi.

Apple vừa phát hành bản Public Beta đầu tiên của iOS 27 rạng sáng 14/7, cho phép bất kỳ ai sở hữu iPhone tương thích tải về dùng thử mà không cần tài khoản lập trình viên. Đây là lần đầu người dùng phổ thông được trực tiếp trải nghiệm Siri AI, trợ lý ảo được xây dựng lại gần như hoàn toàn và được xem là nâng cấp quan trọng nhất của hệ điều hành năm nay.

Trước đó, iOS 27 trải qua 3 bản Developer Beta, phát hành lần lượt từ ngày 8/6. Bản Public Beta dùng chung nền tảng với Developer Beta 3 nhưng ổn định hơn nhờ đã qua nhiều vòng vá lỗi. Để trải nghiệm phiên bản dùng thử, người dùng cần đăng ký miễn phí tại beta.apple.com, sau đó vào Cài đặt, chọn Cài đặt chung, Cập nhật phần mềm và bật mục Cập nhật Beta. Bản cập nhật nặng khoảng 19,51 GB khi nâng từ iOS 26 trên iPhone 17. Apple khuyến cáo sao lưu dữ liệu trước khi cài.

Siri AI là điểm nhấn lớn nhất. Trợ lý mới vận hành bằng cả mô hình Foundation Models của Apple lẫn Gemini của Google, có thể duy trì hội thoại nhiều lượt, truy cập dữ liệu cá nhân trong Mail, Tin nhắn, Ghi chú, Nhắc nhở và Lịch để tìm thông tin. Siri cũng quan sát được nội dung đang hiển thị trên màn hình, đồng thời thực hiện thao tác thay người dùng như soạn email hay thêm sự kiện vào lịch.

Trên iOS 27, thiết bị cũng có app Siri riêng, lưu lịch sử trò chuyện và đồng bộ giữa iPhone, iPad, Mac, Apple Watch và Vision Pro. Trong ứng dụng Camera, người dùng có thể hướng ống kính vào vật thể, tài liệu hay hóa đơn và hỏi trực tiếp trợ lý về những gì đang thấy. Cách hoạt động này khá giống với những chatbot AI đã quen thuộc nhiều năm năm nay ChatGPT, Gemini hay Claude.

Public Beta là những bản dùng thử đã khá hoàn thiện, trước khi Apple phát hành iOS chính thức cùng thế hệ iPhone 18 vào tháng 9. Ảnh: Minh Khôi.

Tuy nhiên, không phải ai cũng dùng được ngay. Siri AI hiện chỉ hỗ trợ tiếng Anh, giới hạn tại Mỹ, Anh, Canada, Ireland, Ấn Độ, New Zealand, Nam Phi và Australia, chưa có mặt ở Liên minh châu Âu và Trung Quốc. Người dùng còn phải đăng ký danh sách chờ trong mục Apple Intelligence.

Về phần cứng, chỉ iPhone 15 Pro trở lên chạy được Siri AI, trong khi một số tính năng nâng cao đòi hỏi RAM 12 GB, hiện chỉ hỗ trợ 3 mẫu là iPhone Air, iPhone 17 Pro và 17 Pro Max. Người dùng Việt Nam muốn trải nghiệm sớm Siri mới cần chuyển vùng thiết bị sang Mỹ và chọn ngôn ngữ tiếng Anh, còn các tính năng Apple Intelligence khác vẫn hỗ trợ tiếng Việt.

Ngoài Siri, iOS 27 mang đến nhiều cải tiến đáng chú ý. Giao diện Liquid Glass có thêm thanh trượt điều chỉnh độ trong suốt. Ứng dụng Ảnh bổ sung công cụ xóa vật thể mạnh hơn, mở rộng khung hình và thay đổi góc chụp bằng AI. Screen Time được thiết kế lại với Ask to Browse cho phép cha mẹ duyệt từng website con truy cập, còn Communication Safety mở rộng khả năng phát hiện nội dung bạo lực. Về hiệu năng, Apple công bố ứng dụng khởi chạy nhanh hơn tới 30%, AirDrop nhanh hơn tới 80% và ảnh mới chụp xuất hiện trong thư viện nhanh hơn tới 70%. Các cải thiện này áp dụng ngược tới tận iPhone 11, giúp máy đời cũ hưởng lợi dù không có Siri AI.

Theo nhà phân tích Mark Gurman của Bloomberg, iOS 27 tập trung vào độ ổn định thay vì bổ sung ồ ạt tính năng mới, tương tự cách Apple từng làm với macOS Snow Leopard. Bản chính thức dự kiến ra mắt khoảng ngày 14/9, cùng thời điểm Apple trình làng dòng iPhone 18.

Tác giả: Minh Khôi

Nguồn tin: znews.vn