Hai concert đặc biệt của VTV chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tổ chức hai đại nhạc hội quy mô lớn: “V Concert - Rạng rỡ Việt Nam” và “V Fest - Thanh xuân rực rỡ”, diễn ra vào tối 9 và 10/8 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội). Đây là hoạt động thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương Kỷ niệm các ngày lễ lớn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và nằm trong chuỗi sự kiện hướng tới triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”.

“V Concert - Rạng rỡ Việt Nam”: Tôn vinh văn hóa bằng âm nhạc hiện đại

Sự kiện ngày 9/8 quy tụ dàn nghệ sĩ nổi bật như Hà Anh Tuấn, Hồ Ngọc Hà, Noo Phước Thịnh, Đen, Trúc Nhân, Tóc Tiên, Hoàng Thùy Linh, Hòa Minzy, Phương Mỹ Chi, Quang Hùng MasterD, RHYDER, 2pillz... Nghệ sĩ Xuân Hinh sẽ xuất hiện với tư cách khách mời đặc biệt. Ban nhạc Màu nước và dàn nhạc dân tộc dưới sự chỉ huy của nhạc sĩ Đồng Quang Vinh sẽ cùng DTAP đảm nhận phần giám đốc âm nhạc.

Tổng đạo diễn Cao Trung Hiếu chia sẻ: “Tôi đã từng dàn dựng rất nhiều concert, festival âm nhạc lớn ở Việt Nam cũng như quốc tế, nhưng đây là lần đầu tiên được hòa vào ngày lễ lớn của quốc gia trong một concert do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức”.

Theo ông Đỗ Thanh Hải, Chỉ đạo sản xuất kiêm Tổng đạo diễn chương trình, điểm nổi bật của “V Concert” chính là “tinh thần Việt”. “Ngay từ chủ đề ‘Rạng rỡ Việt Nam’, tinh thần này đến bằng rất nhiều cách, là sự hồ hởi, kết nối, chia sẻ của những người trẻ trong không gian âm nhạc, là khi hàng chục ngàn người có thể đồng thanh với nhau trong một ca khúc Việt Nam”, ông nói.

Giám đốc Nội dung Nguyễn Diệp Chi cho biết: “V Concert có sự góp mặt của ban nhạc Màu nước và dàn nhạc dân tộc do nhạc sĩ Đồng Quang Vinh chỉ huy. Chúng tôi hy vọng màu sắc âm nhạc đương đại và dân gian sẽ được kết hợp nhuần nhuyễn dưới bàn tay ‘phù thủy’ của DTAP”.

Nhóm DTAP chia sẻ: “V Concert là chương trình đầu tiên mà DTAP dám thực hiện việc đưa dàn nhạc dân tộc vào biểu diễn với những âm nhạc trendy và quốc tế. Chúng tôi mong muốn đó là một Việt Nam đậm đà bản sắc nhưng rất là quốc tế, hiện đại”.

Phương Mỹ Chi, một trong những nghệ sĩ biểu diễn, cho biết: “Chi cảm thấy cực kỳ vinh hạnh, đang lâng lâng hạnh phúc và chờ mong đến đêm ‘V Concert’. Chi có một món quà cực kỳ đặc biệt dành tặng cho tất cả quý vị”.

Ca sĩ Trúc Nhân chia sẻ: “Trúc Nhân đang nóng lòng đợi chờ ngày chính thức là ngày 10/8 này chúng ta sẽ có một bữa tiệc đại nhạc hội thật hoành tráng và nhiều kỷ niệm”.

“V Fest - Thanh xuân rực rỡ”: Một đêm của tuổi trẻ và đam mê

Diễn ra vào ngày 10/8, “V Fest - Thanh xuân rực rỡ” mang tinh thần trẻ trung, sôi động, quy tụ loạt nghệ sĩ đình đám như BinZ, Bích Phương, Isaac, Rhymastic, HIEUTHUHAI, Trang Pháp, Văn Mai Hương, (S)TRONG Trọng Hiếu, MONO… Đây là đêm nhạc quy mô lớn dành tặng cho sinh viên, công nhân, lực lượng diễu binh A80 và khán giả truyền hình.

Ca sĩ Isaac chia sẻ: “Tôi rất háo hức để được đến sân khấu và biểu diễn cho tất cả mọi người. Đây là một sân khấu có sức chứa đến hơn 25.000 khán giả và sự dàn dựng mọi thứ sẽ rất đầu tư”.

Văn Mai Hương cũng bày tỏ cảm xúc: “Người nghệ sĩ đứng trên sân khấu này sẽ rất là thăng hoa. Lần này thì Hương sẽ hát ‘Ướt lòng’. Đây sẽ là sân khấu lớn đầu tiên mà Văn Mai Hương mang ‘Ướt lòng’ cùng với live band để trình diễn”.

Tổng đạo diễn Cao Trung Hiếu nhấn mạnh: “Tất cả công nghệ hiện đại về biểu diễn của Việt Nam hiện nay chúng tôi đều đem vào hết concert lần này. Chúng tôi cố gắng để mang đến những màn trình diễn mãn nhãn nhất gửi tới khán giả”.

Hai chương trình hứa hẹn không chỉ là những sự kiện âm nhạc đáng nhớ, mà còn là dịp lan tỏa tình yêu văn hóa Việt, tạo điểm nhấn cho dòng chảy công nghiệp văn hóa – giải trí quốc gia.

