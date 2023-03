Các tỉnh Bắc Trung bộ đoàn kết, liên kết, hợp tác cùng phát triển

Tham dự hội nghị có đồng chí Phạm Huy Giang – Uỷ viên Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương; các đồng chí lãnh đạo UBND, lãnh đạo và cán bộ Ban Thi đua - Khen thưởng 06 tỉnh Bắc Trung bộ.

Các phong trào thi đua diễn ra sôi nổi, phong phú, thiết thực và hiệu quả

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung – Cụm trưởng Cụm Thi đua các tỉnh Bắc Trung bộ khẳng định: Trong năm 2022, các Phong trào thi đua yêu nước của 6 tỉnh trong Cụm thi đua Bắc Trung Bộ diễn ra sôi nổi, phong phú, thiết thực và hiệu quả. Công tác thi đua khen thưởng từng bước được đổi mới và ngày càng đi vào nề nếp, thực chất. Lấy hiệu quả trong việc thực hiện công tác chuyên môn làm thước đo cho công tác thi đua, khen thưởng. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp được kiện toàn, củng cố và hoạt động ngày càng hiệu quả. Qua đó phát hiện, tôn vinh và lan tỏa những điển hình tiên tiến, tạo nên phong trào thi đua rộng khắp trong Cụm Bắc Trung Bộ.

Tại hội nghị này, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung – Cụm trưởng đề nghị các đại biểu thẳng thắn nhìn nhận và đánh giá khách quan những mặt đã làm được cũng như chỉ ra những hạn chế, thiếu sót và những khó khăn, vướng mắc, đưa ra giải pháp thiết thực để triển khai phong trào thi đua trong năm 2023 và những năm tiếp theo đạt hiệu quả cao, góp phần hoàn thành xuất sắc mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương.

Đ/c Nguyễn Thanh Nhàn – Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An báo cáo tóm tắt tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2022, các cấp ủy đảng, chính quyền đã quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, các tỉnh phát động một cách hiệu quả và có nhiều đổi mới, sáng tạo. Công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng đã được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai đồng bộ. Phong trào thi đua của Cụm thi đua đã được triển khai một cách linh hoạt, phù hợp với điều kiện cách ly xã hội, phòng chống dịch, nhất là trong 6 tháng đầu năm 2022 ở các tỉnh đã khống chế và kiểm soát được đại dịch COVID-19.

Ngoài các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, các tỉnh trong Cụm thi đua đã chủ động tổ chức xây dựng, phát động và thực hiện các phong trào thi đua của tỉnh tập trung hướng vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh; thi đua thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, tập trung giải quyết những việc khó, chú trọng phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh và đối ngoại gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trong đó, Tỉnh Quảng Bình phát động đợt thi đua Kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình (16/6/1957 - 16/6/2022); tỉnh Nghệ An tiếp tục tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Nghệ An làm theo lời Bác dặn”; tỉnh Thừa Thiên Huế phát động và thực hiện Phong trào “Ngày chủ nhật xanh - Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm Xanh - Sạch - Sáng”; tỉnh Quảng Trị phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Kỷ niệm 115 năm Ngày sinh của Tổng Bí thư Lê Duẩn, 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (01/5/1972 - 01/5/2022); tỉnh Thanh Hóa phát động và triển khai Phong trào thi đua “Xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu” theo lời căn dặn của Bác Hồ trong lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa (ngày 20/2/1947); tỉnh Hà Tĩnh phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với chủ đề "Đoàn kết, đổi mới, thi đua hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022”...

Qua tổ chức phát động và triển khai các phong trào thi đua đã tạo động lực mạnh mẽ, huy động được sự tham gia của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Các hoạt động cơ bản của Cụm thi đua được triển khai thực hiện theo đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương từ việc xây dựng kế hoạch hoạt động cụm, xây dựng tiêu chí thi đua, giao ước thi đua...

Công tác khen thưởng được thực hiện chặt chẽ, bám sát tiêu chuẩn, đối tượng và đảm bảo trình tự, thủ tục hồ sơ theo quy định; quan tâm khen thưởng người lao động trực tiếp; chủ động khen thưởng đột xuất đã kịp thời cổ vũ động viên các điển hình tiên tiến. Công tác quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về thi đua, khen thưởng cũng như nêu gương “Người tốt, việc tốt”, các mô hình, cách làm hay, hiệu quả được thực hiện tốt.

Đ/c Đoàn Ngọc Lâm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Bình đề nghị cần có hoạt động liên kết cùng phát triển giữa các tỉnh trong khu vực

Đ/c Nguyễn Thanh Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị cần có đổi mới trong công tác thi đua khen thưởng, nhất là ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện nhanh hơn, chính xác, công bằng

Đ/c Đầu Thanh Tùng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết Thanh Hóa sẽ tổ chức phong trào thi đua để đạt được mục tiêu tăng trưởng, thu ngân sách và thực hiện thành công chuyển đổi số

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đại diện 3 tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An và Quảng Trị - điển hình trong các phong trào thi đua chia sẻ những kết quả, cách làm hay trong phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội tại thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh; phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị; phong trào “Xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu” tại xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Xây dựng các phong trào thi đua sát với tình hình thực tiễn của địa phương

Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương Phạm Huy Giang phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Huy Giang - Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương đánh giá mô hình cụm, khối thi đua là một mô hình hoạt động rất hiệu quả với tôn chỉ mục đích “Đoàn kết – Hợp tác – Cùng phát triển” giữa các địa phương, đơn vị có nhiều điều kiện tương đồng về điều kiện tự nhiên, chính trị, văn hóa. Khi triển khai các cụm thi đua, các tỉnh có điều kiện để giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm không chỉ trong công tác thi đua, khen thưởng mà trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn quốc phòng - an ninh giữa các địa phương. Qua nghe ý kiến trao đổi và các nội dung đề xuất tại hội nghị, theo Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương tới đây tôn chỉ mục đích “Đoàn kết – Hợp tác – Cùng phát triển” cần phải thêm yếu tố kết nối, liên kết.

Năm 2022, các địa phương trong khu vực đã triển khai các phong trào thi đua trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ phát động. Các kết quả phong trào thi đua vừa qua được thể hiện thông qua kết quả phát triển kinh tế - xã hội; công tác xây dựng Đảng, xây dựng Hệ thống chính trị...

Đối với công tác thi đua khen thưởng, các địa phương đã cơ bản đáp ứng yêu cầu chính trị của từng địa phương. Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương cho biết tới đây, công tác khen thưởng sẽ ngày càng chặt chẽ hơn; cơ quan khen thưởng sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành thanh tra, kiểm tra để có đầy đủ cơ sở trình các cơ quan có thẩm quyền.

Về nhiệm vụ năm 2023, các tỉnh trong khu vực cần tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua; dựa vào tình hình thực tế để chủ động triển khai các phong trào riêng của địa phương; phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến. Cùng với đó, cần tăng cường vai trò của Hội đồng thi đua khen thưởng, vai trò của các thành viên. Hội đồng thi đua khen thưởng đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các phong trào thi đua trên địa bàn. Quan tâm đến tổ chức bộ máy làm công tác thi đua khen thưởng

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua, khen thưởng

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng – Cụm trưởng Cụm thi đua Bắc Trung bộ năm 2023 phát biểu bế mạc hội nghị

Phát biểu bế mạc hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng – Cụm trưởng Cụm thi đua Bắc Trung bộ năm 2023 nhấn mạnh: Để Bắc Trung Bộ thật sự là vùng phát triển năng động, nhanh và bền vững, mạnh về kinh tế biển; có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, có khả năng chống chịu cao với thiên tai, dịch bệnh và thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu… như tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị đề ra, đòi hỏi Cụm thi đua 6 tỉnh Bắc Trung Bộ cần thể hiện quyết tâm, nỗ lực sáng tạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra.

Đó là, cần tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước một cách thiết thực, hiệu quả, tránh bệnh hình thức. Làm sao để mỗi người dân đều nhận thấy “thi đua là yêu nước” và phong trào thi đua yêu nước thật sự mang lại lợi ích cho nhân dân. Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua như: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tăng cường thực hiện công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong thi đua, khen thưởng; thực hiện tốt chế độ kiểm tra, giám sát về công tác thi đua khen thưởng. Đặc biệt, là sự tăng cường sự phối hợp giữa các tỉnh trong khu vực để trao đổi, học tập kinh nghiệm.

Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương Phạm Huy Giang tặng hoa chúc mừng lãnh đạo các đơn vị được suy tôn đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua và Bằng khen trong năm 2022

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung tặng hoa chúc mừng lãnh đạo tỉnh Quảng Trị - Cụm trưởng, tỉnh Thừa Thiên Huế - Cụm Phó Cụm Thi đua các tỉnh Bắc Trung bộ năm 2023

Tại hội nghị, Ban tổ chức cũng đã công bố kết quả chấm điểm và xếp loại thi đua năm 2022. Theo đó, Tỉnh Nghệ An được các tỉnh trong Cụm suy tôn đề nghị Chính phủ tặng Cờ thi đua và tỉnh Thừa Thiên Huế được suy tôn đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Lãnh đạo các địa phương trong Cụm Bắc Trung bộ ký giao ước thi đua năm 2023

Lãnh đạo các địa phương bắt tay chụp hình lưu niệm thể hiện tinh thần đoàn kết, liên kết, hợp tác cùng phát triển trong thời gian tới

Hội nghị đã thảo luận, thống nhất các nội dung và tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2023 giữa các đơn vị trong Cụm Bắc Trung bộ; đồng thời ra quyết định tỉnh Quảng Trị làm Cụm trưởng và tỉnh Thừa Thiên Huế làm Cụm phó Cụm thi đua 6 tỉnh Bắc Trung Bộ năm 2023.

Tác giả: Quỳnh Thúy

Nguồn tin: nghean.gov.vn