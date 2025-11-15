Các bước skincare buổi sáng và buổi tối chuẩn khoa học

Chăm sóc da đúng cách không chỉ giúp da khỏe mạnh mà còn ngăn ngừa lão hóa, mụn và các vấn đề về da. Một quy trình skincare khoa học cần được thực hiện đúng thời điểm: Buổi sáng để bảo vệ da, buổi tối để phục hồi và tái tạo.

Ảnh minh họa/ Nguồn internet



Skincare buổi sáng, bảo vệ da trước các tác nhân bên ngoài

Mục tiêu của quy trình buổi sáng là làm sạch da, cấp ẩm và bảo vệ da khỏi tia UV, bụi bẩn, ô nhiễm. Các bước cơ bản gồm:

Rửa mặt sạch sẽ: Sử dụng sữa rửa mặt dịu nhẹ, phù hợp với loại da (da dầu, da khô, da nhạy cảm); Rửa mặt giúp loại bỏ bã nhờn, mồ hôi sau giấc ngủ và chuẩn bị da hấp thụ dưỡng chất.

Toner (nước hoa hồng): Cân bằng độ pH của da, se khít lỗ chân lông và tạo độ ẩm ban đầu; Lưu ý chọn toner không chứa cồn nếu da nhạy cảm.

Serum dưỡng da: Serum chứa các hoạt chất chuyên sâu như vitamin C, hyaluronic acid, peptide giúp chống oxy hóa và dưỡng ẩm; Vitamin C còn giúp làm sáng da, bảo vệ da khỏi gốc tự do.

Kem dưỡng ẩm: Giữ nước cho da, tạo lớp màng bảo vệ và hạn chế da bị khô; Với da dầu, chọn loại gel hoặc lotion nhẹ; da khô nên chọn kem đặc hơn.

Kem chống nắng: Bước quan trọng nhất vào buổi sáng. Kem chống nắng phổ rộng (UVA & UVB) SPF từ 30 trở lên giúp ngăn lão hóa, sạm da và ung thư da; Thoa đều trước khi ra ngoài 20–30 phút, và bôi lại sau 2–3 giờ nếu tiếp xúc trực tiếp với nắng.

Skincare buổi tối, phục hồi và tái tạo da

Ban đêm là thời điểm da tái tạo tế bào, hấp thụ dưỡng chất và loại bỏ độc tố. Quy trình buổi tối thường kỹ hơn, tập trung vào phục hồi và dưỡng sâu:

Tẩy trang: Ngay cả khi không trang điểm, nên tẩy trang để loại bỏ bụi bẩn, dầu thừa và kem chống nắng; Sử dụng dầu tẩy trang hoặc nước micellar dịu nhẹ, sau đó rửa mặt lại bằng sữa rửa mặt.

Rửa mặt sạch: Làm sạch sâu, giúp da thông thoáng và hấp thu dưỡng chất hiệu quả hơn.

Toner: Giống như buổi sáng, cân bằng pH, se khít lỗ chân lông và làm da mềm mịn.

Serum đặc trị (tùy nhu cầu da): Buổi tối có thể dùng serum chứa retinol, AHA, BHA, peptide… tùy mục tiêu: chống lão hóa, trị mụn, làm sáng da. Lưu ý đọc kỹ hướng dẫn, vì một số hoạt chất nhạy cảm với ánh sáng.

Kem dưỡng mắt: Nhẹ nhàng thoa quanh vùng mắt để chống quầng thâm, bọng mắt và nếp nhăn.

Kem dưỡng ẩm hoặc kem đêm: Chọn sản phẩm giàu dưỡng chất, giúp phục hồi lớp hàng rào bảo vệ da; Có thể dùng mặt nạ ngủ 1–2 lần/tuần để tăng cường tái tạo da.

Lời khuyên khoa học khi skincare

Để chăm sóc da hiệu quả và an toàn, bạn nên luôn thử sản phẩm mới trên một vùng da nhỏ trước khi thoa lên toàn mặt để tránh kích ứng, đồng thời không bao giờ bỏ qua kem chống nắng dù trời râm hay khi ở trong nhà. Việc uống đủ nước, ngủ đủ giấc và duy trì chế độ ăn cân bằng cũng góp phần nâng cao hiệu quả của skincare. Ngoài ra, hãy điều chỉnh các bước dưỡng da phù hợp với loại da và thay đổi theo từng mùa trong năm để đạt kết quả tốt nhất.

Tác giả: Trương Hiền

Nguồn tin: kienthuc.net.vn