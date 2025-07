Cá voi liên tiếp săn mồi gần bờ biển Gia Lai và Đắk Lắk

Cảnh tượng cặp mẹ con cá voi thong dong dạo chơi trên biển Gia Lai khiến nhiều du khách thích thú - Ảnh: TUỆ LÂM

Mấy hôm nay, hình ảnh cặp mẹ con cá voi săn mồi tại vùng biển Vũng Bồi thuộc xã An Lương, tỉnh Gia Lai gây nhiều chú ý.

Theo anh Đặng Văn Hải (32 tuổi) - trú tại Vũng Bồi, người tiếp xúc gần với cặp mẹ con cá voi vào chiều 30-6, con cá voi mẹ dài khoảng 10m, cá voi con tầm 6 - 7m.

Cách đó ít ngày, anh Hải cũng bắt gặp một con cá voi đơn độc dài khoảng 10m xuất hiện tại vùng biển Nhơn Hải.

Khi cá voi xuất hiện săn mồi, chim biển kéo tới bay quanh phía trên mặt nước để 'ăn ké' cá voi, tạo nên cảnh tượng vô cùng đặc sắc.

Video ghi lại khoảnh khắc cặp mẹ con cá voi xuất hiện săn mồi trên vùng biển Vũng Bồi, tỉnh Gia Lai - Thực hiện: TUỆ LÂM

Được biết những năm qua cá voi liên tục xuất hiện tại vùng biển Gia Lai (Bình Định cũ) để săn mồi. Những khu vực thường bắt gặp cá voi là vùng biển Đề Gi, Vũng Bồi, Hoài Nhơn, Quy Nhơn.

Theo Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học và loài nguy cấp (CBES), vào mùa này vùng biển Gia Lai có nguồn thức ăn dồi dào, ít bị khai thác thủy sản, nước trong và sạch hơn so với nhiều nơi khác, nên cá voi thường tìm đến để săn mồi.

Việc cá voi thường xuyên xuất hiện gần bờ là dấu hiệu tích cực, cho thấy môi trường biển tại địa phương đang ngày càng được cải thiện.

Tương tự, sáng 1-7 nhiều người dân ghi nhận hình ảnh một con cá voi lớn ngoi lên săn mồi tại vùng biển Mũi Điện, xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk.

Anh Nguyễn Kim Phụng (32 tuổi), ngư dân trú xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk, cho biết lúc 6h sáng 1-7, trong lúc đi biển anh tình cờ bắt gặp hình ảnh cá voi ngoi lên mặt nước săn mồi tại khu vực Mũi Điện.

Cá voi xuất hiện khoảng 5 phút và lặn xuống nước rất nhanh. Đây là lần đầu tiên anh bắt gặp khoảnh khắc này.

Cặp mẹ con cá voi xuất hiện săn mồi tại vùng biển Vũng Bồi, tỉnh Gia Lai - Ảnh: TUỆ LÂM

Cận cảnh thân hình đồ sộ của cá voi mẹ trên vùng biển Vũng Bồi, Gia Lai - Ảnh: TUỆ LÂM

Cận cảnh thân hình đồ sộ của cá voi mẹ trên vùng biển Vũng Bồi, Gia Lai - Ảnh: TUỆ LÂM

Mẹ con cá voi thỏa thích há miệng ăn mồi, thu hút nhiều chim biển kéo đến "ké" - Ảnh: TUỆ LÂM

Hình ảnh cá voi há miệng săn mồi trên vùng biển Mũi Điện, tỉnh Đắk Lắk vừa được người dân ghi nhận - Ảnh: MXH

