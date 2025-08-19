Vào mùa ngắm lúa Sa Pa, Mù Cang Chải

Khung cảnh ruộng bậc thang ở Lào Cai mùa lúa chín, ảnh chụp 7/8. Ảnh: Tuyên Parafu.

Từ đầu tháng 9, nhiều thửa ruộng bậc thang vùng Đông - Tây Bắc như Lào Cai, Tuyên Quang sẽ bắt đầu chuyển sang sắc vàng rực rỡ.

Với 4 ngày nghỉ, kỳ lễ 2/9 được xem là thời điểm lý tưởng để du khách vừa tham gia các hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh tại Hà Nội, vừa kết hợp hành trình ngắm "mùa vàng" Tây Bắc.

Tuy nhiên, những lo ngại về thời tiết diễn biến thất thường vẫn là yếu tố khiến lượng khách giảm khoảng 15-20% so với cùng kỳ năm 2023, theo ghi nhận của Công ty du lịch BestPrice Travel.

Dẫu vậy, trải nghiệm mùa vàng vẫn không vơi sức hút với du khách Việt. Thu Hường (phường An Phú, TP.HCM) tranh thủ kỳ nghỉ để ra Hà Nội cùng bạn bè đón lễ Quốc khánh, sau đó lên Sa Pa (Lào Cai) ngắm ruộng bậc thang mùa lúa chín.

"Chuyến này đi Tây Bắc một mình nên tôi cũng khá lo. Để đảm bảo an toàn, tôi chọn lưu trú tại homestay địa phương, thuê hướng dẫn viên người bản địa chở đi khám phá để được hỗ trợ. Dù một số nơi như Nậm Cang lúa đã gặt, tôi tin vẫn sẽ tìm được điểm ngắm lúa đẹp cho riêng mình", Hường chia sẻ.

Bản Ý Linh Hồ, cách trung tâm Sa Pa (Lào Cai) khoảng 8 km sắp bước vào thời điểm đẹp nhất năm, ảnh chụp 10/8. Ảnh: Tuyên Parafu.

Trong khi đó, Thanh Huyền (phường Bình Thạnh, TP.HCM) lại chọn hành trình ngược lại. Cô cùng bạn trai dành đến 10 ngày (29/8-7/9) để du lịch miền Bắc.

"Chúng tôi muốn tận hưởng không khí lễ hội ở Hà Nội, xem diễu binh, diễu hành trước khi dành 4 ngày khám phá Hà Giang mùa vàng, sau đó ghé Ninh Bình rồi trở về TP.HCM", Huyền cho biết.

Dù háo hức, cô vẫn lo ngại khi áp thấp nhiệt đới vừa xuất hiện trên biển Đông.

"Hà Giang năm ngoái ít bị ảnh hưởng mưa lũ, nhưng vài năm gần đây thời tiết ngày càng thất thường. Nếu mưa bão kéo dài, chúng tôi sẽ chủ động thay đổi kế hoạch vào phút chót", Huyền nói thêm.

Quán cà phê nằm tại thôn Hàng (bản Lao Chải), cách trung tâm Sa Pa khoảng 7 km đang gây "sốt" bởi view ruộng lúa tuyệt đẹp. Ảnh: Hoàng Gia, Vân Anh.

Để ứng phó, các công ty lữ hành phải linh hoạt trong khâu tư vấn, giữ chỗ dịch vụ và điều phối lịch trình.

"Một số tour đi sâu vào Y Tý (Lào Cai) hay Tả Lèng (Lai Châu) sẽ được điều chỉnh sang Sa Pa, Mù Cang Chải hoặc Nghĩa Lộ khi có cảnh báo thời tiết xấu. Chúng tôi cũng áp dụng chính sách hoãn/đổi tour linh hoạt để hỗ trợ khách", ông Bùi Thanh Tú, Giám đốc marketing BestPrice Travel, chia sẻ.

Đại diện Công ty lữ hành Du Lịch Việt cũng cho biết dù có những lo ngại, mùa vàng Tây Bắc vẫn hút khách, nhất là các đoàn lớn và khách quốc tế.

"Khí hậu miền Bắc thời điểm này khá thất thường, một số khách lẻ thay đổi kế hoạch do ảnh hưởng mưa lũ. Hình ảnh sạt lở, đường sá chia cắt trên truyền thông cũng khiến họ e dè, chần chừ trong việc ra quyết định. Tuy vậy, sức hút của mùa vàng vẫn rất lớn", ông Phạm Anh Vũ, Phó tổng giám đốc đơn vị trên, nhận định.

Khu nghỉ dưỡng Topas Ecolodge ghi nhận lượng khách đặt phòng chủ yếu rơi vào 3 ngày đầu của kỳ nghỉ lễ, hiện lúa đang chín vàng. Ảnh: Topas Ecolodge.

Theo ông Vũ, để đảm bảo hành trình, mỗi tour Tây Bắc đều có 2-3 kịch bản thay thế. Nếu một cung đường chính bị ảnh hưởng, sẽ chuyển sang tuyến an toàn hơn. Doanh nghiệp cũng liên tục liên hệ đối tác, hướng dẫn viên và chính quyền địa phương để cập nhật tình hình thời tiết, giao thông từng ngày.

Mùa lúa chín Đông - Tây Bắc luôn có sức hút đặc biệt với du khách yêu thiên nhiên và văn hóa vùng cao. Hiện, các tour được ưa chuộng nhất vẫn là Hà Giang - Lễ hội tam giác mạch, Mù Cang Chải - Tú Lệ, Sa Pa - Lào Cai… nhờ cảnh đẹp, hạ tầng thuận tiện và dễ tiếp cận.

Tác giả: Linh Huỳnh

Nguồn tin: znews.vn