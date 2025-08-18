Việt Nam là sự lựa chọn hấp dẫn của khách du lịch Australia

Việt Nam đang trở thành điểm đến du lịch hàng đầu của người dân Australia. Số liệu thống kê do Cơ quan Thống kê Australia mới công bố cho thấy số lượng người dân Australia đến Việt Nam du lịch trong quý I/2025 đã tăng 54% so với năm 2019.

Công ty lữ hành InsideAsia Tour của Australia cũng cho biết, số lượng người Australia đặt các chuyến du lịch đến Việt Nam trong nửa đầu năm nay tăng 46% so với cùng kỳ năm ngoái.

Số liệu từ nền tảng đặt phòng trực tuyến Kloot cũng cho thấy số lượng du khách Australia đặt phòng tại Việt Nam trong quý II/2025 tăng 250% so với cùng kỳ năm trước.

Các cung đường ở Cao nguyên đá Đồng Văn, Tuyên Quang đặc biệt thu hút khách du lịch Australia. (Ảnh: Thành Công)

Trong một báo cáo mới công bố của Hiệp hội Du lịch Australia nhấn mạnh, Việt Nam đang trở thành một điểm sáng, là thị trường phát triển nhanh nhất của khách du lịch Australia với tốc độ tăng trưởng đạt 28%, nhanh hơn cả thị trường Nhật Bản (17%) và Trung Quốc (12%).

Các số liệu này cho thấy Việt Nam đang trở thành sự lựa chọn của nhiều khách du lịch Australia với đặc điểm là sự vượt trội về giá trị so với chi phí bỏ ra. Trên thực tế, nếu khách du lịch Australia phải chi hơn 5000 AUD cho chuyến du lịch 10 ngày đến Bali thì họ chỉ cần chi từ 2000 AUD đến 3000 AUD cho chuyến du lịch 14 ngày đến Việt Nam. Khách du lịch Australia ấn tượng trước khoản chi tiêu khiêm tốn mà họ chi trả tại Việt Nam cho các dịch vụ ăn uống, đi lại nhưng lại có những trải nghiệm chất lượng, phong phú.

Dốc Thẩm Mã, một điểm check-in hấp dẫn du khách tại Cao nguyên đá Đồng Văn. (Ảnh: Thành Công)

Không chỉ có ưu thế về chi phí, sự ổn định của đồng đô la Australia với đồng Việt Nam cũng là lý do khiến cho Việt Nam trở thành điểm đến tiết kiệm chi phí.

Miranda, một khách du lịch trẻ người Australia, người vừa đến Việt Nam cùng bạn trai cho biết: “Việt Nam quá tốt. Đồ ăn tuyệt vời. Mỗi bữa ăn chúng tôi thường chỉ phải chi vài đô la. Chúng tôi chi vài đô la là có thể mua cả bánh mì và bia. Thật là bất ngờ”.

Miranda cho biết, Việt Nam là một địa điểm du lịch lý tưởng khi có các chuyến bay trực tiếp từ Australia, đồ ăn ngon và rẻ, các khu du lịch và du thuyền sang trọng nhưng giá cả phải chăng. Không chỉ vậy, người dân cũng rất thân thiện và hiếu khách. Việt Nam cũng không ẩm ướt như Bali hay Thái Lan nên việc đi khám phá cả ngày cũng dễ chịu hơn.

Tác giả: Việt Nga

Nguồn tin: vov.vn