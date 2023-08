Buông mình ngắm biển xanh, cát trắng ở nơi được mệnh danh 'Maldives Việt Nam'

Eo Gió thuộc địa phận xã Nhơn Lý, cách thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, khoảng hơn 20km. Eo Gió nằm đó như một viên ngọc quý giữa biển trời, là điểm đến du lịch nổi tiếng không chỉ thu hút du khách bởi vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ mà còn bởi sự hài hòa của sông nước, mây trời và núi non hùng vĩ hội tụ trong một không gian tuyệt đẹp.

Biển xanh, cát trắng và dãy núi đá cao uốn lượn

Mảnh đất này được biết đến như một điểm du lịch bụi lý tưởng, nơi vẫn mang dấu ấn hoang dại, sự nguyên sơ trong từng hạt cát và dáng vẻ của biển xanh ấy, tạo nên hình ảnh ấn tượng, mê hoặc trong lòng mỗi người.

Tọa lạc ở phía đông bán đảo Phương Mai, Eo Gió gần như là một kết quả tuyệt vời từ sự giao thoa của ngọn núi và vùng biển. Cùng với dãy núi đá chạy dài ven bờ biển và những đỉnh núi cao như núi Đen, Hòn Mai, Hòn Yến, Hòn Chóp vùng cao nhất khoảng 200 -300m.

Eo Gió và Kỳ Co. Ảnh: Gotadi

Eo Gió nằm ở vị trí xa nhất của vòng cung núi đá, tạo nên một bức tranh hùng vĩ và hấp dẫn. Ngay từ những bước chân đầu tiên trên cung đường đến với Eo Gió, khách du lịch sẽ được trải nghiệm những khung cảnh thiên nhiên tuyệt vời qua những hàng phi lao dọc hai bên con đường nhựa trải dài. Đây là hành trình đẹp mắt đưa du khách tới gần những dãy núi hùng vĩ, với sự sừng sững giữa không gian biển xanh và cát trắng tinh khôi.

Nét độc đáo cuốn hút tại Eo Gió là sự tương tác giữa đá và nước, là quá trình nước biển chảy qua đá mòn và sự phong hóa của gió biển. Kết quả của quá trình này là sự hình thành của 19 hang yến tên gọi độc đáo như hang Kỳ Co, hang Ba Nghé, hang Dơi, hang Sức Khỏe...

Đỗ Thu Phương (2001, Hà Nội) đi du lịch cùng gia đình cho biết "Khám phá Eo Gió, tôikhông nên bỏ lỡ cơ hội trải nghiệm cung đường đi bộ ven biển trên lưng dãy núi non hùng vĩ. Với hàng ngàn bậc thang được dựng với tay vịn an toàn và màu sắc độc đáo. Con đường này không chỉ đảm bảo sự an toàn mà còn mang lại cảm giác thú vị khi dạo bước, ngắm cảnh, và thậm chí chụp những bức hình tuyệt đẹp".

Khi tiến sâu vào Eo Gió, du khách sẽ đi xuống bãi biển được lát đá, cùng với hàng rào "ảo" độc đáo, tạo điều kiện cho du khách thỏa sức tạo nên những tấm hình đẹp, ấn tượng để ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ.

Thu Phương kể "Nhìn từ trên cao xuống, con đường này thật sự hùng vĩ, và nếu có sóng biển đập vào, cảnh tượng trở nên cực kỳ ấn tượng và tuyệt đẹp.Eo Gió không chỉ là nơi để ngắm cảnh, khám phá, mà còn có nhiều hoạt động trải nghiệm thú vị".

Đỗ Thu Phương đã có những trải nghiệm tuyệt vời ở Kỳ Co - Eo Gió

Buổi sáng, khi vạn vật vẫn chìm trong giấc ngủ, Eo Gió đã bắt đầu nhận ánh nắng đầu tiên. Cảnh sắc này được tô điểm bởi màu xanh ngắt của cỏ cây, lung linh những giọt sương mai trên lá, tạo nên hình ảnh tươi mới, đầy năng lượng cho một ngày mới. Ánh nắng đỏ rực của bình minh chiếu thẳng xuống dòng nước trong xanh, tạo nên một không gian thú vị từ dịu dàng đến kì lạ.

Du khách tới đây sẽ được tham gia câu cá, lặn ngắm san hô, tắm biển và nhiều hoạt động khác để thêm phần hứng thú và sôi động cho hành trình tham quan. Eo Gió là địa điểm đa dạng và hấp dẫn của mình đối với du khách, từ những người yêu thiên nhiên, người thích khám phá đến những ai muốn tận hưởng sự yên bình và tĩnh lặng.

Hòn đảo hoang sơ say lòng người

Bước đến Eo Gió, du khách không thể bỏ qua "thiên đường biển đảo" - Kỳ Co. Nơi đây tọa lạc cách trung tâm thành phố Quy Nhơn hơn 20 km về phía đông nam, Kỳ Co mang trong mình một vẻ đẹp độc đáo với 2 mặt giáp núi và một mặt giáp biển. Với khoảng cách đó, Kỳ Co tự hào là một ngọc quý đầy đặc biệt.

Dải bờ biển cong như lưỡi liềm và sự kết hợp giữa núi và biển, nơi đây đắt giá là điểm đến đáng khám phá. Để đến đây, du khách sẽ phải trải qua hai chặng đường: Từ điểm khởi hành của bạn đến thành phố Quy Nhơn, và sau đó từ bến xe, bến tàu hoặc sân bay tới Bãi Kỳ Co.

Ảnh: Tiki

Khí hậu ở Quy Nhơn ôn hòa và dễ chịu, cho phép du khách ghé thăm Bãi Kỳ Co vào bất kỳ thời gian nào trong năm. Tuy nhiên, để tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp của nơi này, thời gian từ tháng 2 - tháng 8 được xem là lựa chọn tốt nhất. Lúc này, thời tiết mát mẻ hơn, ít mưa và thuận tiện cho việc di chuyển và tham quan.

Bước chân tới Bãi Kỳ Co, du khách sẽ không khỏi ngạc nhiên trước cảnh tượng hoang sơ và kì vĩ mà thiên nhiên đã ban tặng. Cảnh núi non hùng vĩ kết hợp với tầng cây xanh mát và hương biển mặn mà làm cho không gian trở nên hòa quyện và độc đáo.

Nguyễn Khánh Linh (2001, Hà Nội) cho hay "Đây là lần đầu tiên mình đến Quy Nhơn sau 3 lần lỡ hẹn. Trong chuyến đi 3 ngày 2 đêm này, người bạn đồng hành của mình là mẹ.Khi tôi đứng từ xa để nhìn thấy vẻ đẹp của Kỳ Co, nơi mà những dải cát trắng xóa, những hàng dừa rủ xuống triền cát và những con sóng biển đang tạo nên những âm điệu tự nhiên".

Buổi sáng tại Bãi Kỳ Co là một trải nghiệm độc đáo, khi mặt trời vừa ló rạng trên biển xanh. Cảnh hoàng hôn thơ mộng cùng những giọt sương mai đọng trên lá cây tạo nên bức tranh thanh bình và yên tĩnh. Ánh mặt trời rực rỡ, dần dần hiện ra sau tầng sương mây mờ ảo, và những con thuyền chập chùng trên biển như đang chào đón một ngày mới tràn đầy năng lượng.

Nguyễn Khánh Linh đã có chuyến đi tới Quy Nhơn lần đầu tiên đáng nhớ

Khám phá Bãi Kỳ Co còn đem lại cho du khách những bất ngờ thú vị với những vách đá và tảng đá to. Khi thủy triều rút xuống, những con đường men theo vách đá sẽ hiện ra, mở ra một cơ hội để thám hiểm và tìm hiểu vẻ đẹp của biển. Tận hưởng việc lội vào làn nước biển trong lành, đùa giỡn cùng những con sóng biển và tận hưởng khám phá thú vị với những loài động vật biển nhỏ bé.

Linh chia sẻ "Quy Nhơn là một thành phố siêu sạch và người dân thì thân thiện. Dù vẫn còn khá hoang sơ do chưa được khai thác du lịch nhiều nhưng có lẽ đó là lý do vì sao mình thích nơi này. Tại Bãi biển Kỳ Co, nước trong xanh đến nỗi không thể tin được luôn".

Du khách bắt đầu cuộc hành trình đến Bãi Kỳ Co, Quy Nhơn, để trải nghiệm vẻ đẹp thiên nhiên tuyệt vời và tận hưởng những khoảnh khắc đáng nhớ bên gia đình và bạn bè.

