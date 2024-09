Bóng đá Việt Nam trắng tinh cầu thủ thi đấu nước ngoài

Bóng đá Việt Nam trắng tinh cầu thủ Việt kiều, nội binh xuất ngoại Các quốc gia Đông Nam Á có cầu thủ thi đấu ở nước ngoài (bao gồm cầu thủ kiều + nội binh tự lực xuất ngoại) *Tính ở các giải bóng đá thuộc quốc gia thuộc thứ hạng FIFA nằm trong top 80 thế giới * Thống kê Soccerway 1. Philippines: 22 Rublico (Collado Villalba/ hạng 3 Tây Ban Nha), Guirado (Alhaurín/ hạng 6 Tây Ban Nha), Holtmann (Bochum/ Giải VĐQG Đức), Reyes (Gütersloh/ hạng 4 Đức), Ortega (Châteauroux/ hạng 3 Pháp), Ortega em (Châteauroux II/ hạng 4 Pháp), Manliti (Blacktown City/ VĐQG Australia), Ramsay (Rockdale/ VĐQG Australia), Demuynck (Zulte Waregem/ Hạng Nhì Bỉ), Baldisimo (York United/ VĐQG Canada), Tabinas (Vukovar/ Hạng nhì Croatia), Bias (Pffbram/ hạng 3 Séc), Falkesgaard (B93/ Hạng nhì Đan Mạch), Beraque (Hobro/ Hạng Nhì Đan Mạch), Ugelvik (Levanger/ Hạng nhì Na Uy), Fagerlie (Lysekloster/ Hạng Ba Fagerlie), Kempter (Grasshoppers/ VĐQG Thuỵ Sỹ), Baldisimo (Earthquakes SJ/ VĐQG Mỹ), Bailey (Mexico United/ Hạng nhì Mỹ), Schimann (Foward Madison hạng 3 Mỹ), Baldisimo (The Town/ hạng địa phương), Monis (New England 2/ Hạng địa phương) 2. Indonesia: 21 Marselino Ferdinan (Oxford United/ hạng Nhất Anh), Ekan Baggott (Blackpool/ hạng Nhì Anh), Ola (UD Logroñés II/ hạng Tư Tây Ban Nha), Idzes (Venezia/ VĐQG Italia), Hilgers (Twente/ VĐQG Hà Lan), Verdonk (NEC/ VĐQG Hà Lan), Reijnders (Zwolle/ VĐQG Hà Lan), Thom Haye (Almere City/ VĐQG Hà Lan), Ivan Jenner (Utrech II/ hạng 2 Hà Lan), Struick (Den Haag/ Hạng 2 Hà Lan), Geypens (Emmen/ Hạng 2 Hà Lan), Hinoke (TOP Oss/ Hạng 2 Hà Lan), Van Beukering (MASV/ hạng 5 Hà Lan), Sandy Walsh (Mechlen/ VĐQG Bỉ), Oratmangoen (Dender/ VĐQG Bỉ), Pattynama (Eupen/ Hạng 2 Bỉ), Keet (Diagoras/ hạng 2 Hi Lạp), Pramata Arhan (Suwon/ VĐQG Hàn Quốc), Agri (Muaither/ hạng 2 Qatar), Paes (Dallas/ VĐQG Mỹ), Tjoe-A-On (Swansea/ Hạng Nhất Anh) 3. Thái Lan: 12 Phetkham (Patacona/ hạng tư Tây Ban Nha), Keereerom (Schwaben Augsburg/ hạng tư Đức), Garnier (Lyon II/ Hạng 5 Pháp), Pluijmen (De Treffers/ hạng nghiệp dư Hà Lan), Suphanat Mueanta (Oh Leuven/ VĐQG Bỉ), Nicholas Mickelson (OB/ VĐQG Đan mạch), Ekanit Panya (Urawa Reds/ VĐQG Nhật), Supachok Sarachat (Consadole Sapporo/ VĐQG Nhật), Sarach Yooyen (Renofa Yamaguchi/ Hạng 2 Nhật), Patrik Gustavsson (Nara Club/ hạng 3 Nhật), Granberg (Taby/ hạng 3 Thuỵ Điển), Lang (Bazenheid/ hạng 5 Thuỵ Sỹ) 4. Malaysia: 2 Luqman Hakim (YSCC/ Hạng 3 Nhật Bản), Muhammad Abu Khalil (Osaka/ Hạng 3 Nhật Bản) 5. Lào: 2 Angot (Oberachem/ hạng 5 Đức), Michael Vang (Miami/ hạng 3 Mỹ) 6. Singapore: 2 Maier (Heimstetten/ hạng tư Đức), Asis (Estela II/ hạng 4 Bồ Đào Nha) 7. Myanmar: 2 Oo Than (Mindil Aces/ giải ngoại hạng khu vực Bắc Australia), Van Thawng (OKS/ hạng 4 Đan Mạch) 8. Timor Leste: 2 Fabiano (Sao Caetano/ hạng 3 của giải bang Sao Paulo Brazil), Kenny Ximenes (Institute/ Hạng Nhì Bắc Ireland) 9. Việt Nam: 0 10. Campuchia: 0 11. Brunei: 0