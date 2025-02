Bốn người bị kỷ luật do quên kéo gác chắn đường sắt

Ngày 13-2, ông Trần Kiêm Thuận, Phó Giám đốc Công ty CP Đường sắt Bình Trị Thiên cho biết đã có hình thức xử lý kỷ luật đối với những cá nhân liên quan đến việc quên đóng gác chắn đường ngang giao với đường sắt ở khu vực đường Hồ Đắc Di, phường An Cựu, quận Thuận Hoá, TP Huế.

Camera hành trình người dân ghi lại cảnh hú vía vì nhân viên đường sắt quên kéo gác chắn.

Theo đó, sau khi sự việc xảy ra vào ngày 18-1, công ty này đã tiến hành đình chỉ công việc của 3 nhân viên làm nhiệm vụ gác chắn tại đây, yêu cầu viết tường trình để làm rõ nguyên nhân. Ông Thuận cho biết nguyên nhân dẫn tới sự việc trên xuất phát từ sai sót của nhân viên gác chắn và thiết bị thông tin tín hiệu đường sắt. Hiện công ty vẫn đang tiếp tục làm rõ.

Tàu chạy qua nhưng gác chắn vẫn chưa được kéo lại, dù ở đây có đến 3 nhân viên ngành đường sắt làm nhiệm vụ.

Đến nay, 3 người này đã bị công ty kỷ luật bằng hình thức kéo dài thời hạn nâng lương; điều chuyển qua làm công việc khác, không liên quan trực tiếp đến công tác đảm bảo an toàn đường sắt. Ông Thuận cho biết theo quy định của công ty này thì đây là mức xử lý kỷ luật nặng thứ 2 sau mức khiển trách. Ngoài ra, Cung trưởng Cung Gác chắn Huế (phụ trách địa bàn quận Thuận Hoá, Phú Xuân, TP Huế) cũng bị kỷ luật khiển trách do trách nhiệm liên đới.

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào khoảng 15 giờ 56 phút ngày 18-1, người tham gia giao thông khi đi qua nút giao với đường sắt Bắc – Nam ở đường Hồ Đắc Di một phen hú vía bởi tàu hoả đang di chuyển tới nhưng gác chắn vẫn chưa được kéo lại, không có tín hiệu cảnh báo tàu. Khi tàu tới gần, nghe tiếng còi tàu thì họ dừng lại, các nhân viên làm nhiệm vụ gác chắn ở đây mới ra kéo chắn. Hình ảnh từ camera cho thấy các gác chắn chưa kéo đóng hết đường ngang, đoàn tàu hỏa lao tới với tốc độ cao và liên tục kéo còi. Rất may không có tai nạn xảy ra.

Ông Thuận cho biết sau sự việc này, lãnh đạo công ty đã tăng cường công tác kiểm tra, nhắc nhở, chấn chỉnh cũng như hướng dẫn nghiệp vụ đối với các cung trưởng, nhân viên làm nhiệm vụ tại tất cả gác chắn thuộc địa bàn công ty quản lý ở TP Huế, tỉnh Quảng Trị.

Tác giả: Q.Nhật

Nguồn tin: Báo Người lao động