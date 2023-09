Nữ nhân viên gác chắn dũng cảm lao ra cứu người đàn ông suýt bị tàu hỏa đâm

Theo tin từ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, vào khoảng 8 giờ sáng 31/8, chị Phạm Thị Hường (44 tuổi), công nhân Cung Thông tin tín hiệu Cầu Giát - nhân viên gác chắn Công ty TTTH Đường sắt Vinh, đang làm nhiệm vụ kiểm tra thiết bị thông tin tại đường ngang Km270+740 khu gian Cầu Giát - Yên Lý (Nghệ An).

Bất ngờ chị Hường phát hiện một người đàn ông đi xe máy không chú ý quan sát, cố vượt qua đường ngang khi đã hạ cần chắn và có chuông cảnh báo khi tàu hàng HH73 đang chạy tới. Khi phát hiện sự việc, chị Hường vừa cố gắng kêu to “dừng lại” để cảnh báo và lập tức lao tới cứu người đàn ông thoát chết trong gang tấc khi tàu hàng HH73 cũng vừa băng qua.

Chị Hường kể lại, khi chị đi đến đường ngang kiểm tra, tàu HH73 chuẩn bị qua đường ngang. Dù lúc đó chuông kêu, cần chắn đã hạ, nhưng một người đi xe máy đến đường ngang và chuẩn bị vượt.

“Tôi vội kêu dừng lại, đồng thời chạy ra để ngăn xe máy lại”, chị Hường kể.

Rất may mắn chỉ sau tích tắc khi chị Hường dũng cảm lao ra kéo người đàn ông này ra khỏi đường ray, tàu hỏa lao qua với vận tốc rất cao, không ai bị thương.

Lãnh đạo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam kịp thời khen thưởng nữ nhân viên gác chắn Phạm Thị Hường vào chiều nay 1/9

Chiều nay 1/9, ông Hoàng Gia Khánh, Phó Tổng giám đốc phụ trách Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã trực tiếp đến thăm và khen thưởng chị Hường vì hành động dũng cảm, không ngại nguy hiểm cứu người.

Theo quy định của ngành đường sắt, trước khi tàu đến, còi báo hiệu tại các đường ngang gác chắn vang lên.

Công nhân gác chắn sẽ hạ thanh gác để người dân không băng qua đường tàu. Tuy nhiên, rất nhiều người dân liều lĩnh vẫn cố tình vượt qua đường tàu khi tàu hỏa sắp tới, dẫn đến nhiều trường hợp tai nạn thương tâm đã xảy ra.

