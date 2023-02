Bóc gỡ đường dây mua bán ma túy, thu giữ 5 kg ma tuý đá

Theo đó, khoảng cuối năm 2022, các trinh sát ma tuý Công an Nghệ An phát hiện một đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy từ biên giới huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) về Nghệ An để bán lẻ. Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy xác lập chuyên án để đấu tranh bóc gỡ đường dây này.

Sau một thời gian kiên trì theo dõi, Ban chuyên án xác định được ngày 21/2, các đối tượng sẽ nhận một số lượng lớn ma túy từ huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đưa về TP Vinh (Nghệ An) tiêu thụ nên đã quyết định phá án.

Đối tượng Nguyễn Đình Hùng cùng tang vật tại cơ quan Công an.

Đến 21h30 cùng ngày, khi phát hiện đối tượng nghi vấn đang điều khiển đi xe máy tốc độ cao về hướng phường Cửa Nam, TP Vinh, ban chuyên án đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ triển khai phương án vây bắt thành công.

Tại Cơ quan CSĐT, danh tính đối tượng được làm rõ là Nguyễn Đình Hùng (SN 1989), trú huyện Nghi Lộc, Nghệ An. Tang vật thu gồm 5kg ma túy dạng đá.

Đấu tranh mở rộng chuyên án, Cảnh sát tiếp tục bắt giữ 2 đối tượng Trần Thanh Phong (SN 2002), trú tại xã Nghĩa Khánh, huyện Nghĩa Đàn và Lê Văn Hùng (SN 1993), trú tại phường Vinh Tân, TP Vinh, cùng tỉnh Nghệ An.

Hiện, chuyên án đang được đấu tranh mở rộng.

