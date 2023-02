Phá đường dây dụ dỗ, bán nhiều cô gái sang Trung Quốc làm vợ giá 300-400 triệu đồng

Ngày 9/2, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết đã triệt phá thành công đường dây mua bán người, khởi tố, bắt giam nhiều bị can về các hành vi “Mua bán người”, “Mua bán người dưới 16 tuổi” và “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.”

Theo hồ sơ, năm 2015, Lương Thị Hải (SN 1994, quê xã Quang Phong, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An), lấy chồng và sinh sống tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc.

Trong khoảng thời gian này, thông qua các trang mạng xã hội, Lương Thị Hải quen biết với Thái Thị Hậu (SN 1997, quê quán thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau) và Huỳnh Mộng Linh (SN 1987, quê quán xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu), cũng lấy chồng Trung Quốc và sinh sống cùng địa phương.

Đến khoảng năm 2020, thông qua đối tượng Hậu, Hải đã làm quen với Phạm Thị Tú (SN 1962, ngụ xã Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu).

Cơ quan điều tra làm việc với bị can Lương Thị Hải

Sau đó các đối tượng cấu kết với nhau tìm kiếm phụ nữ Việt Nam có nhu cầu lấy chồng Trung Quốc để tổ chức cho họ xuất cảnh trái phép nhằm thu lợi bất chính. Trong đó, Phạm Thị Tú đóng vai trò trực tiếp tìm kiếm phụ nữ để thỏa thuận đưa sang Trung Quốc, nếu đồng ý, gia đình của những phụ nữ này sẽ được nhận từ 90-100 triệu đồng.

Sau khi tìm được những người thích hợp, Phạm Thị Tú sẽ đưa họ xuất cảnh trái phép thông qua các đường mòn, lối mở tại khu vực biên giới. Khi những phụ nữ đã vượt biên, Lương Thị Hải thuê Thái Thị Hậu và Huỳnh Mộng Linh tìm những đàn ông Trung Quốc có nhu cầu lấy vợ để mai mối; tùy thuộc vào độ tuổi và ngoại hình của từng người phụ nữ, những đàn ông Trung Quốc sẽ phải trả cho Lương Thị Hải số tiền từ 300-400 triệu đồng.

Sau khi lấy chồng Trung Quốc, một số phụ nữ đã bị đánh đập, ngược đãi muốn về Việt Nam thì gia đình họ phải trả lại toàn bộ số tiền đã nhận trước đây đồng thời lo cho phí nhập cảnh trái phép với số tiền 20 triệu/người.

Bằng thủ đoạn trên, từ đầu năm 2020 đến năm 2021, các đối tượng đã tổ chức cho nhiều phụ nữ tại các tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau, Hậu Giang, Bình Dương… xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc nhằm thu lợi bất chính hàng tỷ đồng. Đặc biệt trong số những phụ nữ này có những trường hợp là trẻ vị thành niên.

Hiện các đối tượng đã bị khởi tố, bắt giam; riêng bị can Thái Thị Hậu đã bỏ trốn khỏi địa phương nên Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu đã ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm.

Vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý.

Tác giả: Đ.G

Nguồn tin: congan.com.vn