Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dâng hương tưởng niệm Bác tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nghệ An

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn kính cẩn dâng hương, hoa tưởng niệm Bác tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nghệ An.

Về phía Nghệ An có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung; đại diện lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh Nghệ An.

Cùng tham dự có Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng, đoàn Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài bổ nhiệm năm 2022 và đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng có liên quan của Bộ Ngoại giao.

Trong không khí trang nghiêm, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cùng đoàn đại biểu đã dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người đã cống hiến, hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, đấu tranh cho sự nghiệp hòa bình và hạnh phúc của dân tộc Việt Nam và nhân dân trên thế giới.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa, nhưng sự nghiệp vĩ đại, tấm gương cao đẹp của Người luôn sống mãi với non sông đất nước Việt Nam. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động, soi đường chỉ lối cho cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Là lãnh tụ thiên tài, là nhà ngoại giao kiệt xuất đã sáng lập ra nền ngoại giao Việt Nam hiện đại, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ đạo công tác ngoại giao nước nhà vượt qua muôn vàn khó khăn, góp phần giành độc lập, tự do và thống nhất đất nước. Bác cũng đã để lại cho nền ngoại giao Việt Nam hiện đại một tư tưởng ngoại giao đặc sắc - Tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh.

Các thành viên trong Đoàn dâng hương tưởng niệm Bác.

Ngành ngoại giao Việt Nam rất vinh dự và tự hào được Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp đảm nhiệm cương vị Bộ trưởng Ngoại giao đầu tiên.

Thời gian qua, trong bối cảnh tình hình phức tạp trên thế giới, khu vực nói chung và đối diện với những khó khăn chưa từng có, năm 2022 Bộ Ngoại giao đã nỗ lực khắc phục khó khăn, thử thách, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ đối ngoại trong các lĩnh vực ngoại giao song phương, đa phương, ngoại giao kinh tế, biên giới lãnh thổ, công tác người Việt Nam ở nước ngoài, ngoại giao văn hoá, thông tin đối ngoại và bảo hộ công dân; được Lãnh đạo Đảng và Nhà nước đánh giá cao.

Với lòng biết ơn vô hạn, kính trọng sâu sắc và tự hào đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và các thành viên trong đoàn nguyện mãi mãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Người; nguyện phấn đấu suốt đời theo Đảng, phụng sự cách mạng, phục vụ nhân dân, quyết tâm xây dựng ngành Ngoại giao trong sạch, vững mạnh, toàn diện, chuyên nghiệp và hiện đại vì sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Một số hình ảnh hoạt động của Đoàn tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nghệ An:





Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn ghi sổ vàng lưu tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nghệ An.

Đoàn chụp ảnh lưu niệm trước nhà tưởng niệm Bác tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nghệ An

Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã dẫn đầu Đoàn đến dâng hương tại Đền Chung Sơn, nơi thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên.



Tác giả: TUẤN ANH

Nguồn tin: baoquocte.vn