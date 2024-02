Bộ trưởng Bộ Y tế dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 22/2, bà Đào Hồng Lan, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế và đoàn công tác của Bộ về Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên dâng lễ, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tham gia cùng đoàn có ông Thái Thanh Quý, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An; ông Bùi Đình Long, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; bà Nguyễn Thị Hồng Hoa, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An.

Đoàn đại biểu dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn

Nhân kỷ niệm 69 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2024), Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan và đoàn đại biểu thành kính dâng lễ, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm bày tỏ lòng biết ơn và kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Người thầy thuốc phải thương yêu người bệnh; người bệnh phó thác tính mạng của họ với các cô, các chú; Chính phủ phó thác cho các cô, các chú việc chữa bệnh tật và giữ gìn sức khỏe của đồng bào. Đó là nhiệm vụ rất vẻ vang”.

Thực hiện lời căn dặn đó, các đại biểu nguyện mãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Người.

