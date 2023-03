Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An

Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Tỉnh ủy; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, ngành liên quan.

Các chỉ tiêu Y tế năm 2022 cơ bản vượt kế hoạch đề ra

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An năm 2022

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long đã thông tin về kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2022. Về các chỉ tiêu Y tế năm 2022 cơ bản vượt kế hoạch đề ra: Tỷ lệ % xã đạt Tiêu chí quốc gia về y tế đạt 93%, tăng 0,4% so năm 2021; tỷ lệ % trạm y tế xã, phường, thị trấn có bác sĩ làm việc (91,9%); số giường bệnh trên 10.000 dân (36,54%). Tổ chức bộ máy y tế từng bước được sắp xếp, sáp nhập tinh gọn, hoạt động hiệu quả và có nhiều nổi trội, một số bệnh viện tiêu chuẩn quy mô cấp độ vùng...

Tính đến 12/2022, ngành Y tế tỉnh Nghệ An có 19.199 cán bộ, y bác sĩ. Thời gian qua, Nghệ An đã ban hành nhiều chính sách về đào tạo và thu hút nguồn nhân lực y tế; chủ động phối hợp với các trường đại học y để đào tạo nhân lực.

Với sự nỗ lực trong triển khai các chiến lược phòng, chống dịch của Trung ương, Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia, các Bộ,ngành Trung ương, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh cơ bản sớm được kiểm soát hiệu quả. Công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 kịp thời, an toàn và tỷ lệ bao phủ cao; các dịch bệnh khác cơ bản được kiểm soát hiệu quả. Công tác phòng chống HIV/AIDS; tiêm chủng mở rộng... luôn được lãnh đạo UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo đạt các chỉ tiêu đề ra.

Tỉnh Nghệ An cũng đã thực hiện quyết liệt các giải pháp để củng cố, hoàn thiện và phát triển mạng lưới y tế cơ sở. Đến nay, toàn tỉnh có 93% xã đạt chuẩn quốc gia về y tế, 91,09% xã có bác sĩ công tác. Công tác khám chữa bệnh tuyến huyện có bước phát triển, nhiều kỹ thuật mới, chuyên sâu của tuyến Trung ương, tuyến tỉnh được triển khai ở tuyến huyện như: Phẩu thuật nội soi, chẩn đoán hình ảnh,...

Ngành y tế đã quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Đã có nhiều kỹ thuật, công nghệ y học tiên tiến được áp dụng trong khám, chữa bệnh; giúp người dân dễ dàng tiếp cận dịch vụ y tế kỹ thuật cao như: Ghép thận, hỗ trợ sinh sản, xạ trị, ghép tế bào gốc, can thiệp tim mạch,…

Tuy nhiên, hiện nay nguồn nhân lực y tế còn thiếu cục bộ về số lượng và chất lượng chưa đáp ứng được yêu cầu, nhất là ở tuyến huyện, tuyến xã và các bệnh viện chuyên khoa. Nhân viên y tế bỏ việc tại một số đơn vị y tế công lập có dấu hiệu ngày càng tăng, gây ảnh hưởng và trở thành thách thức cho y tế. Hạ tầng và trang thiết bị tại một số cơ sở y tế bị xuống cấp, lạc hậu; các bệnh viện thường xuyên quá tải, nhưng nguồn lực đầu tư còn hạn chế. Cơ cấu giá dịch vụ y tế chưa tính đầy đủ các khoản chi phí (như quản lý, khấu hao tài sản, đào tạo, công nghệ thông tin…) gây ảnh hưởng đến thực hiện các nhiệm vụ chi thường xuyên của cơ sở y tế. Các quy định về thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT nhiều bất cập...

Tỉnh Nghệ An cũng kiến nghị Bộ Y tế tiếp tục chỉ đạo, hỗ trợ, hướng dẫn và tạo điều kiện để đến năm 2025, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An thành bệnh viện hạng đặc biệt và xem xét, hỗ trợ, hướng dẫn về chuyên môn, trang thiết bị để Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh thành lập “Trung tâm ghép mô tạng”; quan tâm, hỗ trợ bố trí nguồn lực và chỉ đạo các bệnh viện tuyến Trung ương tiếp tục giúp đỡ, chuyển giao kỹ thuật cao để các Bệnh viện Sản Nhi, Ung bướu, Y học cổ truyền thành tuyến cuối chuyên môn trong khu vực vào năm 2025…

Đề nghị Bộ Y tế ưu tiên phân bổ trang thiết bị y tế sẵn có từ nguồn trang thiết bị phòng chống COVID-19 hiện Bộ Y tế đang quản lý; tăng thêm chỉ tiêu đào tạo các bác sĩ trẻ cho tỉnh và tăng số lượng bác sĩ trẻ từ tuyến Trung ương về công tác tại Nghệ An; hỗ trợ Nghệ An triển khai mô hình Bác sỹ gia đình hoàn chỉnh tại một số địa phương; tiếp tục quan tâm chính sách hỗ trợ y tế cơ sở, đặc biệt tuyến xã. Đồng thời, tỉnh cũng đề nghị Bộ Y tế phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam nghiên cứu có phương thức thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế hợp lý, tạo điều kiện cho các cơ sở khám chữa bệnh phát triển chuyên môn kỹ thuật, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân; thực hiện lộ trình tính đúng, tính đủ đưa vào giá dịch vụ y tế đối với các chi phí chưa được kết cấu vào giá dịch vụ y tế...

Đ/c Lương Ngọc Khuê – Cục trưởng Cục Khám chữa bệnh đánh giá: Nghệ An có hệ thống bệnh viện khá toàn diện, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm rõ thêm các kiến nghị của tỉnh

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn công tác đã có những hướng dẫn cụ thể đối với việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế; việc sử dụng bảo hiểm y tế trong công tác khám, chữa bệnh; công tác hỗ trợ đào tạo cán bộ y tế...

Phát triển y tế Nghệ An trở thành trung tâm khu vực Bắc Trung bộ

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đã chia sẻ những khó khăn, áp lực của ngành Y tế trong thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19. “Chưa bao giờ ngành Y phải trải qua giai đoạn khó khăn, thử thách, vất vả như thời gian vừa qua. Chúng tôi ghi nhận sự cống hiến, trách nhiệm và hy sinh của đội ngũ y bác sỹ, nhân viên ngành Y tế đã thầm lặng, đi đầu để thực hiện sứ mệnh chăm sóc sức khỏe cho nhân dân” – Bí thư Tỉnh ủy chia sẻ.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý phát biểu tại buổi làm việc

Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, Nghệ An coi việc chăm sóc sức khỏe của người dân là một trong những nhiệm vụ chính trị hàng đầu và ưu tiên đầu tư cho lĩnh vực này là xuyên suốt trong chiến lược phát triển. Tuy nhiên, Nghệ An có địa bàn rộng, địa hình phức tạp, dân số đông nên việc tiếp cận dịch vụ y tế của người dân ở một số khu vực còn gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An được Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 26 về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đã xác định thành phố Vinh của tỉnh Nghệ An là trung tâm y tế của khu vực Bắc Trung bộ và Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị về “Phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” cũng đã xác định thành phố Vinh là Trung tâm y tế của khu vực Bắc Trung bộ. Tỉnh đã ban hành nhiều Nghị quyết, Đề án, Chương trình, Kế hoạch để thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân, qua đó đã được một số kết quả đáng ghi nhận.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy trân trọng cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của Bộ Y tế; đồng thời mong muốn Bộ Y tế tiếp tục giúp cho tỉnh xây dựng Nghệ An trở thành Trung tâm y tế của khu vực Bắc Trung bộ.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan kết luận buổi làm việc

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Đào Hồng Lan – Bộ trưởng Bộ Y tế đánh giá cao những kết quả kinh tế - xã hội nói chung và ngành Y tế Nghệ An nói riêng đạt được thời gian qua. Trong thời gian tới, Bộ trưởng Đào Hồng Lan đề nghị tỉnh tập trung triển khai nội dung của 2 Nghị quyết của Bộ Chính trị đã ban hành riêng cho tỉnh Nghệ An và khu vực Bắc Trung bộ về phát triển y tế. Cùng với đó, tiếp tục củng cố hệ thống y tế địa phương theo hướng tập trung cho Trung tâm Y tế huyện và Trạm y tế xã trong việc chăm sóc sức khỏe ban đầu. Tổ chức đánh giá lại hiệu quả hoạt động của Bệnh viện huyện và Trung tâm y tế huyện. Tập trung cho công tác y tế dự phòng và quản lý các bệnh không lây nhiễm ở cơ sở; duy trì đội ngũ y tế thôn, bản; kết hợp quân dân y trong thực hiện công tác y tế tại các địa bàn biên giới.

Đối với các bệnh viện công lập, cần xác định các giải pháp cụ thể để nâng cao hiệu quả khám, chữa bệnh; kết nối các bệnh viện của Trung ương với các bệnh viện của tỉnh trong công tác khám, chữa bệnh. Tăng cường đầu tư trang thiết bị để trở thành bệnh viện vùng, bệnh viện chuyên khoa cấp 1. Đối với các bệnh viện ngoài công lập, Sở Y tế cần tăng cường công tác quản lý Nhà nước.

Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác đào tạo nhân lực ngành Y tế; triển khai chế độ phụ cấp cho nhân viên y tế theo quy định. Tăng cường các giải pháp để thực hiện công tác truyền thông phòng chống dịch bệnh. Phối hợp chặt chẽ với Bảo hiểm xã hội tỉnh để tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường công tác quản lý dược, trang thiết bị y tế. Thực hiện nghiêm túc nội dung Chương trình phục hồi kinh tế và Chương trình mục tiêu quốc gia vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi lĩnh vực y tế đảm bảo hiệu quả. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, kết nối, chia sẻ kết quả trong cơ sở dữ liệu về y tế...

Người đứng đầu Bộ Y tế cam kết sẽ đồng hành với ngành Y tế của tỉnh để ngành Y tế Nghệ An trở thành Trung tâm của khu vực Bắc Trung bộ.

