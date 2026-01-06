Phiên họp thứ năm của Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt

Tham dự tại điểm cầu tỉnh Nghệ An có đồng chí Hoàng Phú Hiền – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ngành.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền chủ trì tại điểm cầu tỉnh Nghệ An

Quang cảnh tại điểm cầu tỉnh Nghệ An

Hiện cả nước đang triển khai các dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt, gồm: Dự án tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; các dự án tuyến đường sắt Hà Nội - Lạng Sơn và Hải Phòng - Móng Cái; dự án đầu tư xây dựng đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam; các dự án đường sắt đô thị tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh.

Sau khi Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành có liên quan xây dựng kế hoạch triển khai và giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị để thực hiện; đồng thời, thành lập một Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt vào ngày 15/3/2025. Ban Chỉ đạo đã họp định kỳ 04 phiên và các cuộc họp đột xuất, trong đó đã giao tổng số 75 nhiệm vụ cho các Bộ, ngành và địa phương tập trung vào tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh thủ tục chuẩn bị đầu tư các dự án. Đến sau Phiên họp lần thứ tư ngày 23/10/2025 của Ban Chỉ đạo, có 47 nhiệm vụ giao cho các Bộ, ngành và địa phương, đến nay, các cơ quan đã hoàn thành 38 nhiệm vụ cơ bản đáp ứng yêu cầu, các cơ quan đang tích cực, tập trung triển khai 05 nhiệm vụ là công việc chỉ đạo, điều hành thường xuyên và 04 nhiệm vụ chưa đáp ứng tiến độ vì liên quan đến các đối tác nước ngoài hoặc cần thời gian để thực hiện.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Nghệ An

Tại Nghệ An, tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đoạn đi qua địa bàn tỉnh có chiều dài 85,5 km, đi qua 18 xã, phường. Ga chính là ga Vinh tại xã Hưng Nguyên; có 02 Trạm bảo dưỡng (tại xã Đức Châu và kết hợp trong Depot Vinh); Depot đặt tại xã Hưng Nguyên Nam. Diện tích giải phóng mặt bằng (GPMB) khoảng 519,2 ha, chi phí GPMB khoảng 6.397 tỷ đồng. Trên địa bàn tỉnh có khoảng 2.150 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó 1.782 hộ thuộc 16 xã phải bố trí tái định cư tại 41 khu tái định cư.

Đến nay, 16/16 xã, phường đã được chấp thuận chủ trương khảo sát lựa chọn địa điểm các khu tái định cư. Thời gian tới, tỉnh tiếp tục rà soát, cập nhật danh sách hộ dân, diện tích đất bị ảnh hưởng trên tuyến chính, phối hợp với các đơn vị liên quan trong quá trình cắm mốc GPMB tại thực địa, công tác trích đo phục vụ GPMB dự án. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ, trình thẩm định, phê duyệt các dự án khu tái định cư hoàn thành trong tháng 01/2026. Triển khai GPMB vị trí xây dựng tái định cư xong trong tháng 2/2026. Lựa chọn nhà thầu, triển khai thi công hoàn thành trong tháng 6/2026…

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo đánh giá, thời gian qua, Chính phủ cùng với các Bộ, ngành, địa phương đã chủ động, nỗ lực triển khai các nhiệm vụ và đạt được một số kết quả quan trọng. Đó là, cơ bản hoàn thiện hệ thống thể chế, chính sách; đã xây dựng và trình ban hành kịp thời các văn bản pháp luật quan trọng; công tác chỉ đạo đi vào nề nếp. Ban Chỉ đạo đã được thành lập và hoạt động hiệu quả. Thủ tướng Chính phủ cũng biểu dương các địa phương đã tham gia GPMB dự án thành phần 1 và triển khai một số vấn đề liên quan nhà ga.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ban Chỉ đạo, các Bộ, ngành, địa phương liên quan tiếp tục quán triệt sâu sắc tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt; phân công phải rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền. Mỗi công việc phải được giao cụ thể, theo dõi sát sao và có đánh giá định kỳ, có KPI để đánh giá. Thực hiện ba tập trung: Tập trung lãnh đạo; Tập trung lực lượng; Tập trung nguồn lực. Triển khai các nhiệm vụ với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, làm việc nào ra việc đấy, làm việc nào dứt việc đấy, có trọng tâm trọng điểm, không lan man. Triển khai các dự án trên tinh thần “ba có và hai không”: Có lợi cho Nhà nước, có lợi cho doanh nghiệp, có lợi cho nhân dân; không tham nhũng, tiêu cực và không để cho thất thoát, lãng phí tài sản công sức, tiền bạc, thời gian của các chủ thể có liên quan và của nhân dân…

