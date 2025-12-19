Bộ Nội vụ lấy ý kiến về tặng danh hiệu Anh hùng lao động cho nữ tỉ phú Nguyễn Thị Phương Thảo

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Ảnh: TTO

Bộ Nội vụ đã có thông báo đang lấy ý kiến nhân dân đối với trường hợp đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động cho bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần hàng không Vietjet.

UBND TP Hà Nội đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động

Việc lấy ý kiến được thực hiện căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định 152/2025 của Chính phủ quy định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng. Đồng thời quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.

Trước đó, ngày 17-12, UBND TP Hà Nội đã có tờ trình 477 trình Thủ tướng Chính phủ xét, đề nghị Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng lao động cho bà Nguyễn Thị Phương Thảo.

Theo Bộ Nội vụ, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Bộ Nội vụ tiến hành lấy ý kiến nhân dân theo quy định đối với trường hợp trình xét, tặng danh hiệu Anh hùng lao động cho bà Nguyễn Thị Phương Thảo.

Các ý kiến đóng góp đề nghị gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, địa chỉ số 103 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội, để tổng hợp, báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Người phụ nữ Việt Nam đầu tiên xuất hiện trong các bảng xếp hạng các tỉ phú USD hàng đầu thế giới

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo sinh năm 1970, quê Hà Nội.

Trong nhiều năm, nữ doanh nhân Nguyễn Thị Phương Thảo là người phụ nữ Việt Nam đầu tiên xuất hiện trong các bảng xếp hạng những tỉ phú USD hàng đầu thế giới hay danh sách những người phụ nữ quyền lực nhất thế giới…

Bà là nhà sáng lập và lãnh đạo hãng hàng không tư nhân hàng đầu Việt Nam - Hãng hàng không Vietjet.

Dưới sự dẫn dắt của bà, Vietjet đã phát triển từ một hãng hàng không thế hệ mới trở thành thương hiệu hàng không toàn cầu năng động, với mạng bay rộng khắp khu vực châu Á - Thái Bình Dương, góp phần kết nối con người, kinh tế và văn hóa giữa các quốc gia.

Bà từng được vinh danh trong danh sách "Top 50 lãnh đạo tiêu biểu toàn cầu" của Bloomberg, "Top 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới" của Forbes, và "100 nhân vật làm thay đổi kinh tế châu Á" theo Business Insider Australia.

Bà cũng được Nhà nước Pháp trao tặng Huân chương Bắc Đẩu bội tinh - phần thưởng dành cho những cá nhân có đóng góp trên phạm vi toàn cầu.

Mới đây nhất, bà vừa được Tatler vinh danh trong danh sách "Các nhân vật ảnh hưởng năm 2025". Đây là năm thứ hai liên tiếp bà có mặt trong danh sách nhân vật ảnh hưởng của Tatler (2024 - 2025).

Trước đó, năm 2019, bà được vinh danh trong danh sách 110 nhân vật có ảnh hưởng nhất châu Á trong lĩnh vực thiện nguyện do Tatler bình chọn.

Không chỉ dừng lại ở hàng không, bà Nguyễn Thị Phương Thảo còn ghi dấu ấn trong các lĩnh vực tài chính, năng lượng, công nghệ và phát triển hạ tầng.

Tập đoàn Sovico hiện tham gia nhiều dự án quy mô quốc gia, và hợp tác quốc tế với các đối tác lớn như Airbus, Boeing, UNESCO...

Mỗi dự án đều phản ánh tầm nhìn phát triển bền vững, kết hợp giữa năng lực của doanh nhân Việt và chuẩn mực quốc tế, giữa lợi ích kinh tế và trách nhiệm xã hội...

Tác giả: Thành Chung

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ