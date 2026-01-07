Thủ tướng: Hỗ trợ thêm mỗi hộ dân 5-10 triệu đồng trong 'Chiến dịch Quang Trung'

Các địa phương họp trực tuyến - Ảnh: ĐOÀN BẮC

Theo báo cáo từ các bộ ngành, hiện nay "Chiến dịch Quang Trung" đang tiếp tục được thúc đẩy. Các địa phương đã hoàn thành xây mới 1.046/1.597 nhà cho người dân, đạt 65,5%. Số nhà phải xây mới còn lại đều đã được khởi công, tiến độ xây dựng đạt từ 60 đến hơn 80% khối lượng.

Cam kết hoàn thành trước 15-1

Phần lớn các địa phương cam kết hoàn thành xây lại nhà cho người dân xong trước và trong ngày 15-1, một số ít hộ gia đình ở Lâm Đồng, Đắk Lắk có nhu cầu xây nhà với quy mô lớn hơn nên chậm hơn nhưng vẫn hoàn thành trước Đại hội XIV của Đảng và trước Tết Nguyên đán.

Tham gia vào chiến dịch, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các đơn vị điều động 249.497 lượt cán bộ, chiến sĩ và dân quân tự vệ, 8.935 lượt phương tiện các loại phối hợp cùng với địa phương hỗ trợ người dân xây dựng mới 619 nhà bị sập, đổ, cuốn trôi; sửa chữa 363 nhà bị hư hỏng.

Ngoài ra đã hỗ trợ tiền mặt cùng nhiều vật dụng thiết yếu như giường, tủ, tivi, đồ dùng sinh hoạt cho nhân dân.

Bộ Công an huy động hơn 11.000 lượt cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai; hỗ trợ 50 triệu đồng/căn nhà xây dựng mới tại các địa phương (riêng Hà Tĩnh 1 tỉ đồng, 100 triệu đồng/căn); huy động nguồn lực hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai với tổng giá trị hơn 120 tỉ đồng; chủ trì xây dựng mới 420 căn nhà bị sập đổ hoàn toàn.

Lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp cho biết tại các địa phương, hạ tầng điện, nước, sóng viễn thông đã được khôi phục đầy đủ. Qua trao đổi, các địa phương không có khó khăn, vướng mắc đáng kể trong triển khai "Chiến dịch Quang Trung" kể cả kinh phí, nhân công, nguyên vật liệu xây dựng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính - Ảnh: ĐOÀN BẮC

Huy động tối đa lực lượng, tiếp tục hỗ trợ người dân

Ghi nhận biểu dương các kết quả, Thủ tướng bày tỏ vui mừng khi toàn bộ 34.759 hộ dân có nhà phải sửa chữa đã ổn định sinh hoạt bình thường, hạ tầng điện, sóng viễn thông đã khôi phục đầy đủ…

Với mục tiêu tới ngày 15-1 không còn người dân nào không có nhà, Thủ tướng đề nghị cả hệ thống chính trị, địa phương, huy động tối đa lực lượng, đoàn thể chính trị - xã hội góp sức, chung tay "thần tốc, thần tốc hơn nữa", với tinh thần "thi công 3 ca, 4 kíp" để chiến dịch hoàn thành.

Cùng với xây sửa nhà, các địa phương cần khẩn trương khôi phục hạ tầng điện, nước, sóng viễn thông, vệ sinh môi trường, giao thông; đặc biệt rà soát nhu cầu thiết yếu của người dân, nhất là các thiết bị như tivi, tủ lạnh… để kêu gọi các nguồn lực hỗ trợ.

Theo đó, ông đề nghị hỗ trợ 34.759 hộ ở 8 tỉnh, thành phố miền Trung có nhà phải sửa chữa mỗi hộ 5 triệu đồng và hỗ trợ gần 5.000 hộ có nhà bị sập, cuốn trôi phải xây mới trên toàn quốc từ đầu năm đến nay, mỗi hộ 10 triệu đồng để các hộ dân có kinh phí khôi phục sản xuất, mua sắm vật dụng, thiết bị thiết yếu.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các địa phương tính toán, cân đối nguồn lực triển khai việc này và thực hiện giám sát để việc hỗ trợ người dân đảm bảo công khai, minh bạch, chống lãng phí, tiêu cực.

Nhấn mạnh "Chiến dịch Quang Trung" có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, Thủ tướng kêu gọi các cấp, các ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tiếp tục hưởng ứng. Những tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho chiến dịch sẽ có hình thức động viên, khen thưởng kịp thời.

Do bão, lũ cuối năm 2025, tại các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị - Lâm Đồng có 1.597 nhà dân bị sập, cuốn trôi phải xây lại, và 34.759 nhà bị hư hỏng phải sửa chữa. Với mục tiêu Tết này mỗi hộ dân đều phải có nhà đón Tết, Thủ tướng đã phát động "Chiến dịch Quang Trung" xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân có nhà bị thiệt hại do bão, lũ tại khu vực miền Trung.

Tác giả: Ngọc An

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ