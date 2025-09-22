Bộ Nội vụ yêu cầu báo cáo thực trạng công chức, viên chức trên cả nước

Theo đó, Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND tỉnh, thành phố báo cáo về thực trạng biên chế, số lượng cán bộ, công chức, viên chức hiện có và đề xuất biên chế giai đoạn 2026 - 2031 theo hướng dẫn.

Bộ Nội vụ đề nghị các bộ ngành, địa phương đề xuất biên chế giai đoạn 2026 - 2031 (Ảnh minh hoạ)

Bộ Nội vụ đề nghị các bộ ngành, địa phương báo cáo số biên chế công chức, biên chế viên chức (hưởng lương từ ngân sách nhà nước và hưởng lương từ nguồn thu sự nghiêp) được cấp có thẩm quyền giao thời điểm 31-7-2025 và số công chức, viên chức có mặt thời điểm 1-9-2025 chia theo 4 nhóm vị trí việc làm tại từng cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Đồng thời, báo cáo số biên chế viên chức, người làm việc được giao, bố trí làm việc trong các tổ chức thực hiện chức năng quản lý nhà nước và một số tổ chức hành chính đặc thù chưa được giao biên chế công chức thời điểm 31-7-2025 và số có mặt tại thời điểm 1-9-2025.

Báo cáo về số hợp đồng lao động tại vị trí việc làm chuyên môn nghiệp vụ trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; Số hợp đồng lao động tại vị trí việc làm hỗ trợ phục vụ trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập.

Bộ Nội vụ cũng đề nghị các địa phương báo cáo cụ thể về số lượng, chất lượng và việc bố trí, sử dụng cán bộ, công chức cấp xã theo vị trí việc làm và tỉ lệ cán bộ công chức ở cấp xã có chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm được bố trí.

Ngoài ra, các bộ ngành, địa phương phải đề xuất biên chế giai đoạn 2026 - 2031. Việc xác định, đề xuất biên chế phải trên cơ sở vị trí việc làm; chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức; mức độ hiện đại hóa công sở, quy trình làm việc, ứng dụng chuyển đổi số,...; Các yếu tố đặc thù về thực hiện nhiệm vụ; Thực trạng đội ngũ công chức, viên chức để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Đối với các địa phương thì nghiên cứu, rà soát thêm quy mô dân số, diện tích; Tình hình kinh tế - xã hội tại địa phương; Phân loại đơn vị hành chính, phân loại đô thị; Các yếu tố đặc thù về về địa lý (biên giới, hải đảo...).

Đối với bộ, ngành, việc đề xuất biên chế bảo đảm cụ thể từng vị trí việc làm của từng tổ chức và tổng biên chế không vượt quá số biên chế hiện có của bộ, ngành tại thời điểm 31-7-2025.

Đối với địa phương, việc đề xuất biên chế bảo đảm cụ thể từng vị trí việc làm của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc từng cấp, mỗi vị trí việc làm có thể cần nhiều biên chế, một biên chế có thể đảm nhiệm nhiều vị trí việc làm.

Đặc biệt ở cấp xã bảo đảm nguyên tắc mỗi lĩnh vực quản lý nhà nước của từng phòng được bố trí tối thiểu 1 biên chế công chức phụ trách và bảo đảm tổng biên chế đề xuất không vượt quá số biên chế hiện có của địa phương tại thời điểm 31-7-2025.

Tác giả: Minh Chiến

Nguồn tin: Báo Người lao động