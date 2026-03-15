Iran công bố thiệt hại, mở rộng các cuộc tấn công

Toà nhà bị phá huỷ sau các cuộc không kích của Israel xuống thủ đô Tehran, Iran ngày 12/3/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Hội Trăng lưỡi liềm Đỏ Iran cũng thông báo gần 43.000 công trình dân sự tại nước này đã bị hư hại, trong đó khoảng 10.000 công trình là tại thủ đô Tehran - một trong những khu vực chịu nhiều cuộc tấn công nhất.

Trong khi đó, theo giới phân tích, cuộc không kích của Mỹ nhằm vào đảo Kharg của Iran ngày 14/3 đánh dấu bước chuyển mới của cuộc xung đột, khi các mục tiêu kinh tế chiến lược bắt đầu trở thành một phần trong tính toán răn đe của các bên. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết quân đội nước này đã phá hủy nhiều mục tiêu quân sự trên đảo Kharg nhưng chưa tấn công trực tiếp vào hạ tầng dầu mỏ. Tuy nhiên, ông cảnh báo các cơ sở xuất khẩu dầu của Iran có thể trở thành mục tiêu, nếu Tehran tiếp tục gây gián đoạn hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz.

Trong tuyên bố ngày 15/3, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết Mỹ đã “thực hiện một cuộc tấn công chính xác quy mô lớn” vào đảo Kharg - một trung tâm xuất khẩu dầu mỏ quan trọng của Iran, trước đó 1 ngày. Theo CENTCOM, lực lượng Mỹ đã “tấn công thành công hơn 90 mục tiêu quân sự của Iran trên đảo Kharg.

Đảo Kharg nằm cách bờ biển phía Bắc Vịnh Persian khoảng 25 km, diện tích khoảng 20-22 km², nhưng giữ vai trò trung tâm trong hệ thống xuất khẩu dầu của Iran. Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), đây là cảng xuất khẩu dầu lớn nhất của Iran, với công suất bốc dỡ tối đa khoảng 7 triệu thùng/ngày, có khả năng tiếp nhận các tàu chở dầu cỡ rất lớn.

Các cơ sở tại Kharg không chỉ phục vụ xuất khẩu dầu, mà còn tiếp nhận và xử lý dầu thô từ các mỏ ngoài khơi quan trọng như Abuzar, Forouzan và Doroud, khiến hòn đảo này trở thành mắt xích then chốt trong toàn bộ hệ thống sản xuất và vận chuyển dầu của Iran.

Theo giới chuyên gia, việc Mỹ tấn công các cơ sở quân sự và hậu cần trên đảo, nhưng tránh phá hủy trực tiếp hạ tầng dầu mỏ cho thấy Washington đang phát đi tín hiệu răn đe chiến lược, nếu Iran tiếp tục gây sức ép tại eo biển Hormuz, “huyết mạch” xuất khẩu dầu của nước này có thể bị nhắm tới.

Trong khi đó, Iran coi Kharg là một “lằn ranh đỏ”. Giới chức Iran cảnh báo bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào hạ tầng năng lượng của nước này có thể dẫn tới các đòn đáp trả nhằm vào cơ sở dầu khí trong toàn khu vực Vịnh Persian.

Giới quan sát cho rằng động thái này phản ánh sự chuyển dịch của cuộc xung đột từ các mục tiêu quân sự thuần túy sang gây sức ép trực tiếp lên các nguồn lực kinh tế chiến lược, làm gia tăng nguy cơ tác động tới thị trường năng lượng toàn cầu.

Trong một diễn biến liên quan, truyền thông Iran cho biết một cuộc tấn công bằng tên lửa của Mỹ và Israel nhằm vào khu công nghiệp tại thành phố Isfahan đã khiến ít nhất 15 người thiệt mạng và nước Cộng hòa Hồi giáo tiếp tục triển khai các đợt phản công.

Truyền hình nhà nước Iran đưa tin Tehran đã phóng thêm một loạt tên lửa mới về phía Israel, cũng như nhằm vào căn cứ không quân Prince Sultan tại Al-Kharj tại Saudi Arabia, nơi có lực lượng Mỹ đồn trú. Bộ Quốc phòng Saudi Arabia cho biết đã đánh chặn 6 tên lửa đạn đạo hướng tới khu vực này. Tại Jordan, quân đội nước này đã đánh chặn 79 tên lửa và thiết bị bay không người lái được phóng từ Iran.

Theo Bộ Quốc phòng Kuwait, 2 thiết bị bay không người lái đã tấn công căn cứ không quân Ahmed Al-Jaber - nơi có binh sĩ Mỹ đồn trú, khiến 3 quân nhân Kuwait bị thương nhẹ và gây hư hại một số cơ sở. Tại Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE), khói đen được nhìn thấy bốc lên gần cơ sở năng lượng lớn tại Fujairah sau khi mảnh vỡ từ một thiết bị bay không người lái bị đánh chặn rơi xuống gây cháy.

Tại Bahrain, nhiều tiếng nổ lớn đã được ghi nhận ở thủ đô Manama. Chính quyền Bahrain cho biết từ khi xung đột bùng phát đã đánh chặn 125 tên lửa và 203 thiết bị bay không người lái.

Iraq tiếp tục trở thành một trong những điểm nóng của cuộc xung đột. Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad đã bị tấn công bằng thiết bị bay không người lái, chỉ vài giờ sau khi các cuộc không kích nhằm vào lực lượng Kataeb Hezbollah thân Iran tại thủ đô Iraq khiến 3 thành viên của nhóm này thiệt mạng, trong đó có 1 chỉ huy. Ngoài ra, một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái khác cũng nhằm vào khu phức hợp sân bay Baghdad - nơi có căn cứ quân sự và cơ sở ngoại giao của Mỹ - nhưng đã bị đánh chặn bên ngoài khu vực.

Cùng ngày, 1 thiết bị bay không người lái đã tấn công lãnh sự quán UAE tại thành phố Erbil thuộc khu tự trị người Kurd của Iraq, khiến 2 nhân viên an ninh bị thương và gây hư hại tòa nhà. Một cuộc không kích khác nhằm vào trụ sở Lữ đoàn 52 thuộc lực lượng Huy động Nhân dân (PMF) tại tỉnh Salahuddin, khiến 4 người thiệt mạng và 3 người bị thương.

Trong khi đó, quân đội Israel cho biết 2 quan chức tình báo cấp cao Iran - ông Abdollah Jalali-Nasab và ông Amir Shariat đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Israel. Hai quan chức trên vừa được bổ nhiệm thay thế các lãnh đạo tình báo đã thiệt mạng trong đợt tấn công ngày 28/2.

Tác giả: Thanh Bình - Đức Trung - Linh Tô

Nguồn tin: baotintuc.vn