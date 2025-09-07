Bộ Nội vụ định hướng chi tiết 36 vị trí việc làm của cấp xã

Công chức Trung tâm phục vụ hành chính công phường An Khánh (TP.HCM) phục vụ người dân - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Bộ Nội vụ đã có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố tập trung triển khai phương án bảo đảm nhân sự tại cấp xã đáp ứng yêu cầu tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Khẩn trương bổ sung nhân lực cho cấp xã

Bộ Nội vụ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý rà soát hiện trạng việc bố trí, sử dụng công chức đáp ứng chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu về chức năng, nhiệm vụ và tạm thời định hướng danh mục vị trí việc làm tại cấp xã.

Trước mắt bảo đảm số lượng công chức tại các tổ chức hành chính ở cấp xã tối thiểu, theo hướng dẫn tại công văn 09/2025 của Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp của Chính phủ.

Từ đó, xác định số lượng công chức còn thiếu để khẩn trương bổ sung nhân lực (nhất là các chuyên ngành công nghệ thông tin và chuyển đổi số, kế toán, địa chính, xây dựng ở cấp xã) và các vị trí trực tiếp phục vụ người dân, doanh nghiệp theo 4 hình thức.

Thứ nhất, điều chuyển công chức giữa các xã, phường cho phù hợp với thực tiễn nhiệm vụ, bảo đảm đúng người, đúng việc, đúng chuyên môn, nghiệp vụ theo kết luận 183 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Thứ hai, ký hợp đồng lao động đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng ngay yêu cầu nhiệm vụ (ưu tiên các chuyên ngành công nghệ thông tin và chuyển đổi số, kế toán, địa chính, xây dựng...) theo quy định.

Thứ ba, thi tuyển, xét tuyển hoặc tiếp nhận công chức theo quy định tại nghị định 170/2025 trong số biên chế đã được cấp có thẩm quyền giao chưa sử dụng (bảo đảm không thay đổi tổng biên chế đã được Ban Tổ chức Trung ương giao cho địa phương).

Nhất là ưu tiên tuyển dụng người có kinh nghiệm, đáp ứng ngay yêu cầu nhiệm vụ ở cấp xã.

Thứ tư, tăng cường bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức liên quan lĩnh vực chuyên môn như công nghệ thông tin và chuyển đổi số, tài chính, đầu tư, địa chính, xây dựng, tư pháp...

Bảo đảm thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của các lĩnh vực đòi hỏi chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu vận hành chính quyền địa phương cấp xã.

Chi tiết định hướng 36 vị trí việc làm cấp xã

Bộ Nội vụ cũng định hướng 36 vị trí việc làm ở cấp xã với nhiệm vụ và khung năng lực cụ thể.

Bao gồm 8 vị trí lãnh đạo, quản lý, trong đó có chánh văn phòng, phó chánh văn phòng HĐND và UBND, trưởng phòng, phó trưởng phòng, giám đốc, phó giám đốc trung tâm phục vụ hành chính công, chỉ huy trưởng, phó chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự xã.

28 vị trí chuyên môn, nghiệp vụ được bố trí theo ngành, lĩnh vực. Trong đó, văn phòng HĐND và UBND 6 vị trí gồm lĩnh vực văn phòng 4 vị trí, tư pháp 1 vị trí, đối ngoại 1 vị trí.

Phòng kinh tế (đối với xã, đặc khu) hoặc phòng kinh tế, hạ tầng và đô thị (đối với phường và đặc khu Phú Quốc) gồm 12 vị trí.

Trong đó tài chính - kế hoạch 4 vị trí (tài chính 2, kế hoạch 2), xây dựng và công thương 4 vị trí (xây dựng 2, công thương 1, giao thông 1), nông nghiệp và môi trường 4 vị trí (nông nghiệp 2, môi trường 2).

Phòng văn hóa - xã hội 8 vị trí, gồm lĩnh vực nội vụ 3 vị trí (nội vụ 1 vị trí, lao động 1 vị trí, dân tộc - tôn giáo 1 vị trí), lĩnh vực giáo dục và đào tạo 1 vị trí, lĩnh vực văn hóa, khoa học và thông tin 3 vị trí (văn hóa 1, khoa học - công nghệ 1, thông tin - truyền thông 1), lĩnh vực y tế 1 vị trí.

Trung tâm phục vụ hành chính công 1 vị trí; lĩnh vực dân quân tự vệ 1 vị trí; hỗ trợ việc làm 3 vị trí (không bố trí công chức) gồm phục vụ, bảo vệ, lái xe.

Tại kết luận 183 và kết luận 186 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã yêu cầu các tỉnh ủy, thành ủy tiếp tục khẩn trương tăng cường năng lực cho cấp xã (bảo đảm cả số lượng và chất lượng), kiện toàn công tác cán bộ đối với các vị trí còn thiếu. Đồng thời chủ động rà soát để sắp xếp, điều chuyển biên chế giữa các xã, phường cho phù hợp thực tiễn nhiệm vụ, bảo đảm đảm đúng người, đúng việc, đúng chuyên môn, nghiệp vụ. Bố trí đủ biên chế, nguồn nhân lực, cán bộ có chuyên môn, nghiệp vụ theo các lĩnh vực ở cấp xã, tăng cường chỉ đạo, theo dõi sát và hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện.

