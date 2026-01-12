3 loại thực phẩm quen thuộc nhưng là “thủ phạm” khiến tóc rụng nhiều

Ăn mặn - kẻ thù thầm lặng của nang tóc

Các loại thực phẩm chế biến sẵn như mì ăn liền, đồ đóng hộp, thịt xông khói, cá khô… thường chứa hàm lượng muối cao để tăng hương vị và kéo dài thời gian bảo quản. Khi tiêu thụ quá nhiều muối trong thời gian dài, cơ thể dễ bị rối loạn cân bằng điện giải, gây áp lực lên tim mạch và thận.

Natri dư thừa còn làm suy giảm hiệu quả tuần hoàn máu ngoại biên, trong đó có hệ mao mạch nuôi da đầu. Khi da đầu không được cung cấp đầy đủ oxy và vi chất cần thiết như sắt, kẽm, biotin, nang tóc dễ rơi vào trạng thái suy dinh dưỡng. Hệ quả là tóc trở nên mỏng, yếu và rụng nhiều hơn. Ngoài ra, thói quen ăn mặn kéo dài còn làm tăng nguy cơ tăng huyết áp, gây co mạch máu nhỏ, cản trở quá trình vận chuyển dưỡng chất đến chân tóc.

Để hạn chế rụng tóc, bên cạnh việc chăm sóc da đầu đúng cách, cần xây dựng chế độ ăn hợp lý, khoa học



Thực phẩm giàu chất béo xấu

Chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa có nhiều trong thức ăn nhanh, đồ chiên rán ngập dầu, bánh ngọt công nghiệp, snack và bơ thực vật. Việc tiêu thụ thường xuyên nhóm thực phẩm này không chỉ làm rối loạn chuyển hóa lipid mà còn thúc đẩy tình trạng viêm mạn tính trong cơ thể.

Theo các chuyên gia da liễu, chế độ ăn nhiều chất béo xấu có thể khiến tuyến bã nhờn hoạt động quá mức. Da đầu tiết nhiều dầu dễ gây bít tắc nang tóc, tạo điều kiện cho vi khuẩn và nấm phát triển, dẫn đến viêm da đầu, viêm nang lông và rụng tóc. Đáng chú ý, chất béo chuyển hóa còn ảnh hưởng đến độ nhạy insulin và sự cân bằng nội tiết tố. Khi nội tiết, đặc biệt là androgen, bị rối loạn, nang tóc có xu hướng thu nhỏ, khiến tóc mọc thưa, yếu và rụng sớm.

Đường tinh luyện - tác nhân làm tóc yếu dần

Đường tinh luyện xuất hiện phổ biến trong bánh kẹo, nước ngọt, trà sữa và các món tráng miệng. Khi nạp quá nhiều, đường làm tăng nhanh đường huyết, kích thích cơ thể tiết insulin và thúc đẩy phản ứng viêm.

Về mặt sinh hóa, lượng đường dư thừa trong quá trình chuyển hóa sẽ tạo ra các sản phẩm glycat hóa bền vững (AGEs), gây tổn thương collagen và elastin - những thành phần quan trọng giúp duy trì độ khỏe của da đầu. Chế độ ăn nhiều đường còn làm tăng tiết bã nhờn và mồ hôi, khiến da đầu dễ nhờn, tắc nghẽn lỗ chân lông. Một số nghiên cứu cho thấy, việc tiêu thụ đường quá mức có thể ảnh hưởng đến vi tuần hoàn, làm giảm khả năng nuôi dưỡng nang tóc, khiến tóc dễ gãy rụng, khó mọc lại và phục hồi chậm.

Các chuyên gia khuyến cáo, để hạn chế rụng tóc, bên cạnh việc chăm sóc da đầu đúng cách, cần xây dựng chế độ ăn cân đối, giảm muối, hạn chế chất béo xấu và đường tinh luyện, đồng thời tăng cường rau xanh, protein lành mạnh và vi chất cần thiết cho tóc.

Tác giả: Chung Thủy

Nguồn tin: Báo VOV