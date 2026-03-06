Vì sao phòng vệ sinh khách sạn hạng sang được trang bị điện thoại cố định?

Với không ít du khách, chiếc điện thoại cố định đặt trong phòng tắm khách sạn 5 sao dễ gây tò mò, thậm chí khó hiểu giữa thời đại smartphone lên ngôi. Điều này có thực sự cần thiết?

Biểu tượng của sự xa hoa trong quá khứ

Khi điện thoại di động trở nên phổ biến và trở thành vật bất ly thân của nhiều người, việc một chiếc điện thoại cố định vẫn xuất hiện trong phòng tắm khách sạn 5 sao khiến nhiều người khó hiểu ai sẽ cần sử dụng chiếc điện thoại này. Thậm chí, không ít người bày tỏ lo ngại về vấn đề vệ sinh bởi thiết bị này thường được đặt ngay cạnh bồn cầu.

Tuy vậy, theo The Telegraph, với thế hệ từng du lịch trong những năm 1980–1990, đây từng là chi tiết thể hiện đẳng cấp của khách sạn cao cấp. Khi đó, điện thoại đặt trong phòng tắm được xem là biểu tượng của tiện nghi hiện đại, tương tự những hạng mục xa xỉ như lắp TV gần khu vực bồn tắm. Những chi tiết này cho thấy mức độ đầu tư của khách sạn vào trải nghiệm lưu trú của khách hàng.

Điện thoại trong nhà vệ sinh khách sạn. Ảnh: Reddit

Tại Anh, Hiệp hội Ôtô (AA), đơn vị vận hành hệ thống xếp hạng khách sạn từ năm 1912, hiện không còn đề cập đến điện thoại trong nhà vệ sinh trong bộ tiêu chí đánh giá. Tuy vậy, AA vẫn yêu cầu khách sạn 5 sao phải cung cấp "đa dạng đồ dùng và phụ kiện phòng tắm cao cấp".

Hiện nhiều cơ sở lưu trú cao cấp vẫn coi đây là một phần của danh mục tiện nghi tiêu chuẩn, tạo khác biệt trong dịch vụ. Tại London, một số khách sạn 5 sao nằm tại Hyde Park vẫn duy trì hệ thống này sau các đợt đại tu lớn. Không ít khách sạn 3 sao hiện cũng đưa điện thoại phòng tắm vào danh mục tiện nghi tiêu chuẩn.

Theo quản lý khách sạn, điện thoại phòng tắm phục vụ dịch vụ quản gia 24/7, cho phép khách yêu cầu hỗ trợ hoặc các vật dụng cá nhân bất cứ lúc nào mà không cần rời khỏi khu vực riêng tư.

Yếu tố an toàn: Lý do quan trọng nhất

Jonathan Toni, Giám đốc điều hành Hotel Technology International (Anh) - công ty chuyên sản xuất và cung cấp điện thoại phòng tắm cho khách sạn, cho biết vẫn có những lý do "rất chính đáng" để duy trì thiết bị này, đặc biệt là yếu tố an toàn.

Phòng tắm là khu vực có nguy cơ xảy ra tai nạn cao nhất trong phòng khách sạn, từ trơn trượt đến các vấn đề sức khỏe đột xuất. Trong những tình huống khẩn cấp, một chiếc điện thoại cố định gắn tường, dễ tiếp cận ngay cả khi người dùng đang ở trên sàn, là phương thức liên lạc đáng tin cậy hơn nhiều so với việc tìm kiếm điện thoại di động thường được để ở đầu giường hoặc trong túi xách.

Điều này giúp du khách có thể gọi cứu trợ ngay lập tức nếu gặp sự cố. Khách không cần mô tả vị trí, bởi bộ phận lễ tân có thể xác định ngay nơi phát sinh cuộc gọi và nhanh chóng cử nhân viên tới hỗ trợ.

Ngoài ra, trong một số tình huống khẩn cấp như cháy nổ, mất điện diện rộng, điện thoại cố định vẫn có thể hoạt động, đóng vai trò là kênh liên lạc quan trọng.

Ảnh minh họa/Nguồn: Pexels

Ông DK Ghatani – chuyên gia tư vấn du lịch, Giám đốc điều hành Sikkim Expeditions – cho biết trên The Indian Express: "Với khách lớn tuổi hoặc những người gặp khó khăn trong di chuyển, việc có sẵn thiết bị liên lạc giúp họ yên tâm hơn nếu xảy ra sự cố. Ngoài ra, một số khách sạn cao cấp giữ lại điện thoại trong phòng tắm như một yếu tố nhận diện thương hiệu, tạo cảm giác độc quyền và gợi nét quyến rũ cổ điển".

Vị chuyên gia cũng cho biết thêm, nhiều cơ sở lưu trú hiện kết hợp điện thoại truyền thống với hệ thống phòng thông minh, cho phép liên hệ nhân viên qua lệnh thoại hoặc bảng điều khiển cảm ứng. Thậm chí, một số nơi còn lắp nút báo động khẩn cấp trong phòng tắm, hoạt động tương tự điện thoại nhưng được thiết kế kín đáo và thuận tiện hơn.

Theo thống kê của Hiệp hội Di động Toàn cầu (GSMA), khoảng 2/3 dân số thế giới đang sở hữu điện thoại di động. Dẫu vậy, trong nhiều khách sạn hạng sang, điện thoại đặt trong phòng tắm vẫn tồn tại như một dấu ấn dịch vụ: vừa mang tính biểu tượng, vừa phục vụ yêu cầu an toàn và chăm sóc khách hàng ở tiêu chuẩn cao.

Tác giả: Phương Anh

Nguồn tin: tieudung.giadinhonline.vn