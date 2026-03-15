Xe ô tô đầu kéo bốc cháy, tài xế tử vong

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h40 ngày 14/3/2026, tại Km570 Quốc lộ 1A tuyến tránh qua phường Sông Trí, xe ô tô đầu kéo mang BKS 77F-006.xx kéo theo rơ-moóc BKS 77R-016.xx do ông N.N.M., (trú tại tỉnh Bình Định) điều khiển gặp tai nạn khi đang lưu thông trên đường.

Lực lượng chức năng chữa cháy xe đầu kéo gặp nạn.

Sau va chạm, phần đầu xe bất ngờ bốc cháy dữ dội. Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm cabin khiến phương tiện bị hư hỏng nặng.

Hậu quả, ông N.N.M., tài xế điều khiển xe đầu kéo, tử vong. Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực Vũng Áng đã điều động lực lượng, phương tiện đến hiện trường, khống chế và dập tắt đám cháy.

Hiện Công an phường Sông Trí đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Tác giả: Bá Thăng

Nguồn tin: Báo VOV