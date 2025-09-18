Bộ Nội vụ đề xuất quy định giờ làm, ngày nghỉ và lương làm thêm của người lao động

Công nhân trong Khu công nghệ cao TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Bộ Tư pháp đang thẩm định dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Việc làm về chính sách hỗ trợ tạo việc làm. Dự thảo do Bộ Nội vụ xây dựng.

Mức lương làm vào ngày nghỉ lễ, Tết là bao nhiêu?

Đáng chú ý, tại dự thảo, Bộ Nội vụ nêu rõ người lao động làm việc không quá 8 giờ trong một ngày, mỗi tuần được nghỉ ít nhất một ngày.

Trường hợp đặc thù do chu kỳ lao động không thể nghỉ hằng tuần thì được nghỉ bình quân một tháng ít nhất 4 ngày. Trường hợp phải làm thêm giờ, tổng số giờ làm việc và số giờ làm thêm không vượt quá 12 giờ trong một ngày.

Người lao động làm thêm vào ngày thường được hưởng ít nhất bằng 150% tiền lương; vào ngày nghỉ hằng tuần ít nhất bằng 200%; vào ngày nghỉ lễ, Tết ít nhất bằng 300%.

Một nội dung khác, dự thảo đề xuất quy định chính sách hỗ trợ đào tạo cho người lao động ở khu vực nông thôn và thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, thanh niên tình nguyện tham gia các dự án phát triển kinh tế - xã hội.

Theo đó, nhóm này sẽ được hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng.

Cụ thể, gồm hỗ trợ đào tạo theo mức thu học phí thực tế của cơ sở đào tạo. Đối với người lao động ở khu vực nông thôn mức hỗ trợ tối đa 4 triệu đồng/người/khóa học.

Đối với người lao động là thanh niên, tổng mức hỗ trợ không vượt quá 12 tháng tiền lương cơ sở.

Ngoài học phí, nhóm đối tượng trên còn được hỗ trợ tiền ăn, sinh hoạt phí 50.000 đồng/người/ngày.

Tiền đi lại là 200.000 đồng/người/khóa học đối với người cư trú cách địa điểm đào tạo từ 15km trở lên; 300.000 đồng/người/khóa học đối với trường hợp cư trú tại địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, cách nơi đào tạo từ 10km trở lên.

Đối với lao động trong nước có nhu cầu học để đi làm việc ở nước ngoài, dự thảo nghị định quy định Nhà nước hỗ trợ 530.000 đồng/người/khóa học giáo dục định hướng trước khi xuất cảnh.

Trong thời gian đào tạo, họ được hỗ trợ tiền ăn, sinh hoạt phí 50.000 đồng/người/ngày; tiền ở 400.000 đồng/người/tháng.

Ngoài ra, chi phí đi lại từ nơi cư trú hợp pháp đến địa điểm đào tạo cũng được hỗ trợ theo định mức 200.000 đồng/người/khóa học đối với trường hợp cách địa điểm đào tạo từ 15km trở lên.

300.000 đồng/người/khóa học đối với người cư trú ở địa bàn đặc biệt khó khăn, cách nơi đào tạo từ 10km trở lên.

Đối với lao động cần bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề và ngoại ngữ để đi làm việc ở nước ngoài, mức hỗ trợ được tính theo chi phí thực tế nhưng tối đa 4 triệu đồng/người/khóa học.

Trong thời gian đào tạo, họ được hỗ trợ 50.000 đồng/người/ngày tiền ăn, sinh hoạt phí; 400.000 đồng/người/tháng tiền ở và chi phí đi lại theo định mức tương tự như trên.

Nâng mức vay hỗ trợ tạo việc làm, mở rộng việc làm

Dự thảo cũng nâng mức vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm đối với người lao động lên 200 triệu đồng; mức vay đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh lên 10 tỉ đồng.

Đồng thời bổ sung nguyên tắc đối với trường hợp cơ sở sản xuất, kinh doanh, người lao động vay vốn theo các dự án hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng khác nhau tại Ngân hàng Chính sách xã hội, tổng dư nợ các dự án của cơ sở sản xuất, kinh doanh; người lao động không vượt quá mức vay tối đa nêu trên.

Sửa đổi lãi suất hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm đối với đối tượng nói chung bằng 125% lãi suất vay vốn đối với hộ nghèo theo từng thời kỳ do Thủ tướng Chính phủ quy định, bằng lãi suất cho vay đối với hộ mới thoát nghèo.

Trước đây là lãi suất vay vốn bằng lãi suất vay vốn đối với hộ cận nghèo theo quy định pháp luật về tín dụng đối với hộ cận nghèo.

Và lãi suất hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm đối với các đối tượng ưu đãi về lãi suất bằng lãi suất cho vay đối với hộ nghèo. Trước đây bằng 50% lãi suất cho vay đối với hộ cận nghèo.

Tác giả: Thành Chung

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ