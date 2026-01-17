Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ với người hoạt động không chuyên trách cấp xã

Cán bộ Trung tâm hành chính công phường Bình Hưng Hòa, TP.HCM giải quyết thủ tục hành chính cho người dân - Ảnh: HỮU HẠNH

Bộ Nội vụ có văn bản trả lời đề nghị của Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ về hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo nghị định 154/2025 quy định về tinh giản biên chế.

Trường hợp người hoạt động không chuyên trách cấp xã kiêm người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố

Bộ Nội vụ cho biết khi thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025 không còn chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã.

Trên cơ sở đó, Bộ Nội vụ chỉ rõ trường hợp khi thôi chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã nhưng vẫn tiếp tục giữ chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố thì không thuộc đối tượng nghỉ việc theo quy định tại nghị định 154.

Bộ Nội vụ dẫn trường hợp cụ thể như ông Nguyễn Văn A, từ ngày 1-7-2025 không còn giữ chức danh Phó chủ tịch Hội Nông dân xã nhưng vẫn đảm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Như vậy, ông A không được xác định là đối tượng nghỉ việc để hưởng chế độ tinh giản theo nghị định 154.

Trường hợp Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh cấp xã đã được hưởng chế độ trợ cấp khi thôi công tác Hội

Bộ Nội vụ cũng làm rõ trường hợp người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã là Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh cấp xã đã thôi làm công tác Hội và đã được hưởng chế độ, chính sách theo quy định tại nghị định 150/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh cựu chiến binh (sửa đổi, bổ sung tại nghị định 157/2016) và thông tư 03/2020 (hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách với cựu chiến binh theo quy định tại nghị định 157).

Theo đó, trường hợp này không thuộc đối tượng áp dụng của nghị định 154/2025.

Bộ Nội vụ nêu rõ hướng dẫn này là căn cứ để các địa phương khác rà soát, xử lý các trường hợp tương tự, bảo đảm việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy được triển khai chặt chẽ, đúng đối tượng, đúng chế độ, góp phần ổn định đội ngũ ở cơ sở trong quá trình đổi mới tổ chức chính quyền địa phương.

Trước đó, Chính phủ đã ban hành nghị định 154/2025 quy định về tinh giản biên chế, trong đó có nhiều nhóm chính sách hỗ trợ và chế độ liên quan. Cụ thể các chính sách nghỉ hưu trước tuổi; chính sách chuyển sang làm việc tại các tổ chức không hưởng lương thường xuyên từ ngân sách nhà nước; chính sách thôi việc. Chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã nghỉ ngay kể từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố dôi dư do sắp xếp thôn, tổ dân phố nghỉ ngay kể từ khi có quyết định sắp xếp của cấp có thẩm quyền. Các chế độ, chính sách quy định tại nghị định này được áp dụng đến hết 31-12-2030.

Tác giả: Thành Chung

Nguồn tin: tuoitre.vn