Bộ Nội vụ phản hồi đề xuất tăng biên chế, tách phòng cấp xã, lập phòng quản lý đô thị ở phường

Ảnh minh họa - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Bộ Nội vụ đã có trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Lào Cai gửi đến trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Công chức kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực, vị trí, đề xuất tăng biên chế

Cử tri tỉnh Lào Cai phản ánh theo văn bản 7415 của Bộ Nội vụ về phương án bảo đảm nhân sự tại cấp xã, vị trí việc làm của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND có 36 vị trí.

Trong đó vị trí lãnh đạo 8 vị trí; chuyên viên 28 vị trí; đến nay mỗi phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã 7 - 10 biên chế, có phòng gần 100 đầu việc (như phòng văn hóa - xã hội có 95 đầu việc).

Hiện nay, một công chức phải kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực, vị trí khác nhau làm ảnh hưởng không nhỏ tới tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

Do đó cử tri đề nghị Bộ Nội vụ xem xét giao bổ sung số lượng biên chế làm việc tại các phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã để bảo đảm vị trí việc làm theo yêu cầu bổ sung thêm cấp phó các phòng chuyên môn.

Trả lời về bổ sung biên chế tại các phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã, Bộ Nội vụ cho biết Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp của Chính phủ đã có hướng dẫn tại công văn 09/2025.

Đồng thời thực hiện kết luận 163, 174 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy đã chủ động quyết định, bố trí biên chế làm việc tại các cơ quan thuộc khối chính quyền và đảng, đoàn thể ở địa phương trong tổng số biên chế năm 2025 đã được Ban Tổ chức Trung ương giao.

Bộ Nội vụ cũng cho biết đã dự thảo báo cáo của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về kết quả thực hiện quản lý biên chế giai đoạn 2022-2026 và đề xuất biên chế giai đoạn 2026-2031 của các bộ, ngành, địa phương.

Trong đó nêu rõ quan điểm, nguyên tắc và phương án xác định nhu cầu biên chế giai đoạn 2026-2031.

Theo đó để bảo đảm sự thống nhất trong việc giao biên chế giai đoạn 2026 - 2031 giữa các khối trong hệ thống chính trị, Bộ Nội vụ đang phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương để hoàn thiện dự thảo, báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ để báo cáo Bộ Chính trị xem xét, quyết định

Sau khi được cấp có thẩm quyền quyết định sẽ là cơ sở để các địa phương triển khai thực hiện.

Đề xuất lập phòng quản lý đô thị ở phường

Bộ Nội vụ cũng phản hồi đề xuất chủ trương tách phòng kinh tế và phòng văn hóa - xã hội thành 4 phòng, và đối với đơn vị hành chính là phường đề nghị cho phép thành lập phòng quản lý đô thị để thực hiện quản lý xây dựng, trật tự đô thị...

Về tên gọi và số lượng các phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã, trước mắt đề nghị tỉnh thực hiện theo đúng quy định tại điều 15 nghị định 150/2025 của Chính phủ quy định tổ chức các сơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố và UBND xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố.

Bộ Nội vụ cũng nhắc đến việc sửa đổi, bổ sung nghị định 150/2025 của Chính phủ, trong đó sửa đổi, bổ sung quy định khung số lượng cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp xã, bảo đảm phù hợp với phân loại đơn vị hành chính cấp xã.

Tại nghị định 370/2025 sửa đổi nghị định 150 của Chính phủ đã có sửa đổi, bổ sung khung số lượng phòng thuộc UBND cấp xã.

Theo đó, căn cứ các nhóm ngành, lĩnh vực được quy định thuộc các phòng chuyên môn được tổ chức ở cấp xã, các tiêu chí về phân loại đơn vị hành chính, quy mô dân số, diện tích tự nhiên, trình độ phát triển, điều kiện kinh tế - xã hội, phân cấp, phân quyền giữa các cấp chính quyền địa phương và các yếu tố đặc thù của từng loại đơn vị hành chính, UBND cấp tỉnh quyết định khung số lượng, tên gọi các phòng chuyên môn được áp dụng tại đơn vị hành chính cấp xã thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm không vượt quá bình quân 4,5 tổ chức.

Bao gồm các phòng chuyên môn và Trung tâm Phục vụ hành chính công trên 1 đơn vị hành chính cấp xã.

Riêng Hà Nội, TP.HCM bảo đảm không vượt quá bình quân 4,7 tổ chức, gồm các phòng chuyên môn và Trung tâm Phục vụ hành chính công trên 1 đơn vị hành chính cấp xã.

Việc quyết định thành lập các phòng chuyên môn do chính quyền địa phương cấp xã quyết định.

Trường hợp các đơn vị hành chính cấp xã không thành lập phòng chuyên môn thì bố trí các công chức chuyên môn để tham mưu, giúp UBND cấp xã quản lý nhà nước với ngành, lĩnh vực theo quy định.

Tác giả: Thành Chung

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ