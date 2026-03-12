Bộ Giáo dục và Đào tạo có Tân Thứ trưởng

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 425 về việc tiếp nhận, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Quyên Thanh giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT).

Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh sinh ngày 19/10/1978, quê tại xã Phú Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Bà có trình độ Cử nhân Ngoại ngữ tiếng Anh, Thạc sĩ Phương pháp giảng dạy tiếng Anh và Tiến sĩ Quản lý giáo dục tại Trường Đại học Sư phạm Tp.HCM.

Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh làm Thứ trưởng Bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trước khi được bổ nhiệm, bà là Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long. Trong quá trình công tác, bà gắn bó lâu năm với ngành giáo dục và từng đảm nhiệm nhiều vị trí như: Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm; Hiệu trưởng Trường THPT Vĩnh Long; Trưởng phòng GD&ĐT Tp.Vĩnh Long; Phó Giám đốc, Giám đốc và Bí thư Đảng ủy Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Long.

Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh cũng từng là đại biểu Quốc hội khóa XIV (2016-2021) và khóa XV (2021-2026).

Trước đó, Thủ tướng đã ký quyết định về việc điều động ông Hoàng Minh Sơn, ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, về công tác tại Bộ Giáo dục và Đào tạo, giao Quyền Bộ trưởng.

Đồng thời, tại hội nghị hội nghị trao quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ, đại diện Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công, bổ nhiệm ông Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT giữ chức Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Sau khi kiện toàn nhân sự, lãnh đạo Bộ GD&ĐT hiện gồm Quyền Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn và các Thứ trưởng: Phạm Ngọc Thưởng, Nguyễn Văn Phúc, Lê Quân và Nguyễn Thị Quyên Thanh.

Tác giả: Hoàng Hồng Nhung

Nguồn tin: nguoiduatin.vn